Kiesgrube im Ebenrieder Forst: Soll Pöttmes an Klage festhalten?

Plus Bürger und Gemeinde sind weiter skeptisch, was die Pläne für Kies- und Sandabbau im Ebenrieder Forst anbelangt. Jetzt trifft der Gemeinderat eine Entscheidung.

Bereits seit Längerem brodelt es wegen des Kies- und Sandabbaus im Ebenrieder Forst. Bürger und Bürgerinnen zeigten sich besorgt wegen des Eingriffes in die Natur. Die Gemeinde befürchtet, dies könne unter Umständen das Trinkwasser beeinträchtigen. Die Gemeinde reichte deshalb Klage ein. Doch es stellte sich zuletzt die Frage: Soll sie daran festhalten?

Zur Vorgeschichte: Der Markt hatte einen Antrag auf Erweiterung des Abbaus der Firma Richard Schulz mit anschließender Verfüllung abgelehnt. Das Landratsamt Aichach-Friedberg wiederum hat im Januar die Genehmigung erteilt, wodurch die Ablehnung der Gemeinde aufgehoben wurde. Die Gemeinde Pöttmes hatte deshalb ein Rechtsanwaltsbüro mit der Prüfung des Sachverhalts beauftragt. Die mit der Angelegenheit betraute Rechtsanwältin hat einen Sachstandsbericht vorgestellt, in dem einer Klage wenig Chancen auf Erfolg eingeräumt werden.