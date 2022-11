Markt Pöttmes reduziert wegen Energiekrise die Weihnachtsbeleuchtung

Um Energie zu sparen, reduziert der Markt Pöttmes in diesem Jahr die Weihnachtsbeleuchtung. Sie soll nur noch am Marktplatz so lange eingeschaltet bleiben wie bisher.

Angesichts der aktuellen Energiekrise reduziert der Markt Pöttmes in diesem Jahr seine Weihnachtsbeleuchtung. Nicht in der Menge, aber in der Dauer.

Der Marktgemeinderat einigte sich darauf, dass die Weihnachtsbeleuchtung auch in diesem Jahr am Marktplatz, am Erdweg und an der Von-Gumppenberg-Straße aufgehängt werden soll. Um der Vorbildfunktion der Gemeinde gerecht zu werden, soll die Weihnachtsbeleuchtung aber am Erdweg und an der Von-Gumppenberg-Straße, anders als in früheren Jahren, bereits um 22 Uhr ausgeschaltet werden. Am Marktplatz soll sie wie bisher etwas länger brennen.

Bürgerblock-Fraktionssprecher: Bürger sollen Christbäume kürzer beleuchten

Bürgerblock-Fraktionssprecher Thomas Golling regte an, im Marktboten die Bürgerinnen und Bürger dazu aufzurufen, die Beleuchtung an den Christbäumen vor ihren Häusern früher als in anderen Jahren auszuschalten, um ebenfalls Energie zu sparen. (nsi)