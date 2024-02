Pöttmes

Neue Kiesgrube im Ebenrieder Forst: Jetzt klagt die Gemeinde

Plus Der Markt Pöttmes ist mit der Genehmigung einer neuen Kiesgrube im Ebenrieder Forst nicht einverstanden. Er reicht nun Klage ein und plant einen runden Tisch.

Der geplante Kies- und Sandabbau in einer weiteren Grube im Ebenrieder Forst sorgt im Pöttmeser Marktgemeinderat nach wie vor für Bedenken. Die Grube hatte in dem Gremium in den vergangenen Jahren mehrfach zu Diskussionen geführt. So auch jetzt: Denn das Landratsamt erteilte Ende Januar die Abgrabungsgenehmigung, nachdem wenige Tage zuvor eine Petition im Umweltausschuss des Landtags gegen die geplante Grube gescheitert war. Die Behörde ersetzte damit das Einvernehmen des Gemeinderats. Dieser hatte die Grube drei Mal abgelehnt. Nun beschloss er, Klage gegen die Genehmigung einzureichen.

Den Gemeinderat treibt nach wie vor die Sorge vor einer Beeinträchtigung des Trinkwassers um, da die Grube oberhalb des Trinkwasserbrunnens liegt. Aus diesem Grund hatte er vor sieben Jahren einstimmig gegen die Grube votiert. Das Neuburger Tiefbauunternehmen Richard Schulz will dort Kies und Sand abbauen. Verfüllt werden soll unbelastetes und gering belastetes Material. Im Oktober 2021 und im Februar 2022 lehnte der Gemeinderat die Grube mit großer Mehrheit erneut ab.

