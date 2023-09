Notkommandanten leiten weiterhin die Schorner Feuerwehr

Plus Im Pöttmeser Ortsteil Schorn führen nach wie vor zwei Notkommandanten die Freiwillige Feuerwehr. Der Bürgermeister äußert sich zur weiteren Perspektive.

Die Freiwillige Feuerwehr im Pöttmeser Ortsteil Schorn wird weiterhin von zwei Notkommandanten geleitet. Bürgermeister Mirko Ketz antwortete im Gemeinderat auf die Frage des Schorner Ortssprechers, Martin Heckl, ob es hier einen neuen Stand gebe: "Leider nein." Ketz äußerte sich auch zu den Folgen für die Feuerwehr selbst sowie die Bürgerinnen und Bürger.

Bei einer Dienstversammlung im Januar hatte es keine Wahlvorschläge für Nachfolger des Kommandanten, Markus Mayer, und des Zweiten Kommandanten, Hans-Peter Müller, gegeben (wir berichteten). Ebenso wenig bei einer weiteren Versammlung Anfang April. Daraufhin bestellte der Marktgemeinderat Mayer und Müller noch im April zu Notkommandanten.