Pöttmeser Gemeinderat stellt Zuschuss für FC Gundelsdorf zurück

Plus Für mehrere Sanierungsarbeiten auf seinem Sportgelände hofft der FC Gundelsdorf auf einen Zuschuss der Gemeinde. Der Gemeinderat aber sieht Gesprächsbedarf.

Der FC Gundelsdorf hat auf seinem Sportgelände mehrere Sanierungsarbeiten vorgenommen. Dafür beantragte er nun nachträglich Zuschüsse des Marktes Pöttmes. Nach längerer Beratung stellte das Gremium die Angelegenheit zurück.

Der Verein hat nach eigenen Angaben die Duschen der Heimmannschaft, den Ricotenplatz (eine Art Allwetterplatz) und den Treppenaufgang saniert. Die Gesamtkosten dafür beliefen sich auf über 18.000 Euro. Einen großen Teil der Arbeiten erledigten dem Verein zufolge Mitglieder in Eigenleistung.