Ist regionaler Soja-Anbau die Zukunft der Landwirtschaft?

Beim Bio-Sojafeldtag auf Gut Schorn in Pöttmes informieren sich Landwirtinnen und Landwirte über den Anbau und geeignete Sorten.

Beim diesjährigen Bio-Sojafeldtag haben sich gut 100 Landwirtinnen und Landwirte auf dem Gut Schorn bei Pöttmes getroffen, um mehr über den Sojaanbau, spezielle Maschinen und geeignete Sojasorten zu erfahren. Auf dem ökologisch bewirtschafteten Gut, das seit 1980 zu den Stadtgütern München gehört, wird seit vielen Jahren Soja angepflanzt. "Die Bio-Sojabohne wächst in Bayern bestens und sie hat noch viel Potenzial. Soja ist eine Pflanze mit Zukunft", sagte Thomas Lang, erster Vorsitzender der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern. Denn die Pflanze kommt gut mit höheren Temperaturen zurecht.

1873 wurde erstmals in Europa Soja angebaut, in Wien auf einem Gut des Grafen von Schönborn. Trotz der langen Geschichte erlebt der Sojaanbau in Deutschland erst in den vergangenen zehn Jahren einen regelrechten Boom. Der Flächenzuwachs bei Bio-Soja ist enorm. Waren es vor zehn Jahren noch circa 600 Hektar Anbaufläche mit der Bio-Sojapflanze in Bayern, hat sich diese mittlerweile verzehnfacht. Bio-Soja ist für den regionalen Anbau auch im Hinblick auf den Klimawandel interessant. Alfons Bauschmid, Werkleiter der Stadtgüter München, ging in seinem Grußwort auf die Bedeutung der Sojabohne ein: "Unter den Eiweißfrüchten ist Soja ein ganz wichtiger Bestandteil der Landwirtschaft, sowohl im Hinblick auf den Kreislaufgedanken, bei der Fruchtfolge aber auch als Eiweißfuttermittel." Bio-Soja ist eines der wichtigsten Eiweißfuttermittel in der Tierernährung, wird aber auch immer stärker im Speisebereich nachgefragt, etwa als Basis für Tofu-Produkte.

In Pöttmes werden Erfahrungen im Soja-Anbau ausgetauscht

Beim Bio-Sojafeldtag werden Erfahrung zu Bio-Sojaanbau, Züchtung, Ernte und Vermarktung ausgetauscht. Denn gerade das noch fehlende Wissen ist eine der großen Herausforderungen, wie Bioland-Fachberater Alexander Kögel sagt. "Wir müssen über die Sojabohne, die eine eher neuere Kultur hier bei uns ist, noch einiges lernen", so Kögel. "Standardrezepte funktionieren bei den aktuellen Witterungsverhältnissen oft nicht mehr." Es gehe auch darum, gegen das teilweise noch vorherrschende negative Bild der Sojabohne anzugehen. Immer wieder mache die Sojabohne negative Schlagzeilen, weil einem sofort die Bilder aus Brasilien in den Kopf kämen, wo Sojaanbau den Regenwald, die Umwelt zerstöre und Menschen vertreibe.

"Wir dürfen aber nicht vergessen, wenn Soja unter den Bedingungen in Deutschland hier bei uns in Fruchtfolgen, auf ökologische Weise und gentechnikfrei angebaut wird, dann ist sie eine ökologisch sehr wertvolle Kultur und eine Bereicherung für unsere Kulturlandschaft und unsere Böden", so Kögel. Als Herausforderung beim Sojaanbau nannte Alexander Kögel den Wärme- und Wasserbedarf der Pflanze sowie die Sortenverfügbarkeit. Aber auch mit dem Thema Erosion müsse man sich in Zukunft noch mehr befassen.

Um gute Ergebnisse zu erzielen, müsse die Sortenwahl zum jeweiligen Standort passen. Mittlerweile seien in Deutschland 60 bis 70 Sorten zugelassen. Mit der richtigen Technik ließen sich laut Kögel relativ einfach große Effekte beim Sojaanbau erzielen: "Die normale Saat-Technik kommt bei der Soja-Bohne schnell an ihre Grenzen, etwa bei der Fließfähigkeit. Spezielle Sämaschinen für Soja bringen da deutliche Vorteile." Gezeigt wurde auf dem Bio-Sojafeldtag in Pöttmes Technik von der Aussaat bis zur Ernte, speziell für den Sojaanbau. "Bio-Soja ist kein Selbstläufer, sondern gerade zu Beginn eine pflegeintensive Kultur, bei der das gute Auge der Betriebsleiterinnen und -leiter gefragt ist. Wer die richtigen Einsatzzeitpunkte verpasst, zahlt schnell Lehrgeld," so Kögel. (AZ)

