Pöttmes

vor 32 Min.

Vereine präsentieren sich bei erster Ehrenamtsmesse in Pöttmes

Plus Über 1000 Menschen kommen zur ersten Ehrenamtsmesse an der Pöttmeser Schule. Dabei präsentieren sich viele Vereine und Organisationen den Besuchern.

Von Inge von Wenczowski

Ohne Ehrenamt wird es in vielen Bereichen eng. Um den freiwilligen Helfern und Helferinnen Wertschätzung entgegenzubringen und Einblicke in die Arbeit einiger Organisationen zu gewähren, fand an der Grund- und Mittelschule Pöttmes am Freitagnachmittag zum ersten Mal eine Ehrenamtsmesse statt.

Ursprünglich war sie schon für 2019 geplant gewesen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte sie aber erst jetzt stattfinden. Viele örtliche Vereine und Organisationen beteiligten sich mit Aktionen für die Schülerinnen und Schüler sowie deren Angehörige.

