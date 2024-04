Radersdorf

vor 49 Min.

Hunderte Harleys röhren nach Radersdorf zum Biker-Treffen

Plus Die Resonanz auf das Biker-Treffen übertrifft alle Erwartungen der Harley-Freunde Aichach. Über 500 Gäste kommen. Sie bringen auch Harley-Raritäten mit.

Von Manfred Zeiselmair

Mit diesem Andrang hatten selbst die kühnsten Optimisten nicht gerechnet. Zum ersten Mal hatten die Harley- Freunde Aichach, ein lockerer Freundeskreis aus etwa 20 begeisterten Harley-Davidson-Fahrern und -Fahrerinnen, zu einem Biker-Treffen mit Open House nach Radersdorf ( Kühbach) eingeladen. Die Resonanz übertraf alle Erwartungen.

Verschiedene Holzrahmen-Bikes luden zum Probefahren ein. Foto: Manfred Zeiselmair

Bei optimalen Biker-Temperaturen strömten Harley-Fahrer aus allen Richtungen herbei. Hunderte hochmotorisierte und Chrom-glänzende Maschinen in allen Formen und Farben fanden sich auf dem Gelände von OVR Motorcycles in Radersdorf ein und rahmten, rundum aufgestellt in Reih und Glied, die zahlreichen Biergarnituren ein. Kennzeichen aus nahezu allen Teilen Bayerns waren zu sehen. Kaum ein Gefährt glich dem anderen.

