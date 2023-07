Der TSV Rehling feiert seinen 75. Geburtstag und viele Gäste feiern mit

Plus Bei einem Sommerfest hat der Sportverein auf seine langjährige Geschichte zurückgeblickt. Für Kinder war ebenso viel geboten wie für Nostalgiker.

Mit einem außergewöhnlichen Fest hat der TSV Rehling am vergangenen Samstag sein 75. Gründungsjubiläum gefeiert. Unzählige Freiwillige haben ein umfangreiches Programm vorbereitet, das die Besucherinnen und Besucher begeisterte. Zum Erfolg trugen auch die äußeren Bedingungen bei, denn das sommerliche Wetter sorgte für einen riesigen Andrang den ganzen Tag über. Auf dem Sportgelände in Oberach hatten Groß und Klein ihre Freude bei Spiel, Sport und Unterhaltung. Dazu war für die kulinarische Versorgung mit Getränken aus der riesigen Theke wie auch mit dem Essensangebot aus der Sportheimküche bestens gesorgt.

Über dem gesamten Festplatz vor der Sportheimterrasse war eine Unmenge von Trikots sternförmig auf gespannten Leinen aufgehängt. Damit bekamen diese Trikots, die wohl so manches Match erlebt haben und aussortiert werden sollten, noch eine unvorhergesehene Ehre. Mit dem Festgottesdienst unter freiem Himmel wurden die Festlichkeiten am Samstagvormittag eingeläutet, bei dem auch die örtlichen Vereine mit ihren Fahnenabordnungen teilnahmen. Musikalisch umrahmt wurde die Messe von der Blaskapelle und dem Kinderchor der Pfarrei unter der Leitung von Tobias Lachenmayr.