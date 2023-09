Zwei schlechte Jahre beim Mais: Futtervorräte sind fast aufgebraucht

Plus Die Witterungsbedingungen machen Landwirten im nördlichen Landkreis immer mehr zu schaffen. Das zeigt sich beim Getreide - aber auch beim Mais.

Die Witterungsbedingungen infolge des Klimawandels machen auch den heimischen Landwirten immer mehr zu schaffen. Das zeigt sich in diesem Jahr im nördlichen Landkreis sowohl bei der Getreide- als auch bei der Maisernte. Die Herausforderungen sind vielfältig und beschränken sich nicht nur auf die Landwirte selbst. Die Folgen bekommen auch die Lagerhäuser zu spüren.

Das Raiffeisen-Agrarzentrum Lech-Paar mit den drei Standorten Rehling, Motzenhofen ( Hollenbach) und Wollomoos kurz hinter der Landkreisgrenze bei Sielenbach zog jüngst vor 110 Landwirten eine vorläufige Erntebilanz. Dazu trafen sich Veranstalter und Bauern zunächst auf einem Mais-Versuchsfeld nahe Kagering und anschließend im Raiffeisenlagerhaus in Oberach.