Rehling

vor 34 Min.

Wasserzweckverband Hardhofgruppe blickt auf Arbeiten zurück

An der Hauptstraße in Rehling wurden im laufenden Jahr viele Meter Wasserleitung erneuert. Auch im kommenden Jahr sind weitere Sanierungen geplant.

Plus Zählertausch, Hausanschlüsse und viele Meter neue Leitungen: Im Versorgungsgebiet rund um Rehling ist genug zu tun. Bei der Verbandsversammlung gibt es einen Überblick.

Von Josef Abt Artikel anhören Shape

Die Hardhofgruppe Rehling hat in ihrer Verbandsversammlung einen Blick auf das laufende Jahr und anstehende Maßnahmen geworfen. Der Wasserzweckverband gehört dem Wasserverband Lechraingruppe an, dessen weitere Mitglieder der Markt Aindling, die Gemeinde Petersdorf und die Gemeinde Todtenweis sind und der den Betrieb übernimmt. Seit sieben Jahren gibt es diesen übergeordneten Wasserverband bereits, in dem derzeit sieben Personen angestellt sind. "Man kann eine zufriedene Bilanz unserer Tätigkeit ziehen", sagte der technische Leiter Andreas Berger. "Wir haben es geschafft, unsere Arbeit nach einem Planungskonzept abzuarbeiten und sind nicht mehr nur die Feuerwehr, die man zu den Notfällen ruft."

Hauptstraße in Rehling wird auch im kommenden Jahr zur Baustelle

Genug zu tun gibt es jedenfalls. Wie Berger in einem ausführlichen Bericht erklärt, wurden seit Jahresbeginn zahlreiche Zähler und Hydranten getauscht, sowie viele Hausanschlüsse verlegt. Sehr zeitintensiv sei die Sanierung der Leitungen in der Hauptstraße in Rehling gewesen, bei der im Zuge der Verlegung einer Nahwärmeleitung 72 Meter Wasserleitungen mit Hydranten und Hauptschiebern erneuert wurden. Im Bereich der Hauptstraße wird wohl auch im kommenden Jahr noch eine größere Leistungserneuerung viel Arbeit mit sich bringen. Die Kreisstraße soll in naher Zukunft neu ausgebaut werden; zuvor sollen alle notwendigen Tiefbaumaßnahmen erledigt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen