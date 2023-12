Aichach

Reizgas in Disco versprüht? Polizei ermittelt nach Vorfall in Diskothek

Plus Ein Aichacher Disco-Besucher berichtet von Hustenreiz und geröteten Augen nach einem Reizgas-Austritt. Die Polizei sucht Zeugen. Das sagt der Betreiber des Clubs.

Bei einer Techno-Party in der Aichacher Diskothek M-Eins soll am Samstag ein Reizgas ausgetreten sein. Ein Disco-Besucher berichtete unserer Redaktion, dass einige Gäste nach dem Vorfall unter Husten, Halsschmerzen und geröteten Augen gelitten hätten. Einer der beiden Pächter des Clubs widersprach dieser Darstellung: Bei dem Zwischenfall sei niemand verletzt worden, teilte er der Aichacher Polizei am Montag mit. Diese hatte sich selbst mit dem Betreiber in Verbindung gesetzt, nachdem sie von unserer Redaktion von dem Vorgang erfahren hatte. Weder die Polizei noch der Rettungsdienst waren am Samstag zu Hilfe gerufen worden.

Grundsätzlich bestätigte der Pächter gegenüber der Polizei, dass in einem kleineren Bereich der Disco gegen 3.30 Uhr ein reizender Geruch festgestellt worden sei. Rund 35 Personen hätten sich in diesem Abschnitt aufgehalten. Der Bereich sei daraufhin gesperrt worden. Die betroffenen Gäste hätten angegeben, dass es ihnen gut gehe und dass sie keinen Rettungsdienst benötigten, versicherte der Disco-Chef der Polizei.

