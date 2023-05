Gemeinderat will sich für Buslinie nach Aichach einsetzen

Die Buslinie für die weiterführenden Schulen in Aichach fährt nicht aus einigen Schiltberger Ortsteilen. Die Kinder müssen andernorts zusteigen. Das soll sich ändern.

Einige Kinder aus Aufhausen, Gundertshausen, Holzhausen und Bergen (Gemeinde Schiltberg) können seit Jahren nicht von ihrem Ortsteil aus zur Schule nach Aichach mit dem Bus fahren, da die Buslinie nicht alle Ortsteile anfährt. Seit Jahren sorgt das für Unmut bei den betroffenen Familien. Die Schülerinnen und Schüler aus dem südlichen Gemeindeteil müssen entweder nach Höfarten oder Allenberg gebracht werden, um dem Bus nach Aichach zusteigen zu können. "Soweit ich weiß, wird die Linie jetzt dann neu ausgeschrieben", erkundigte sich Gemeinderat Matthias Ziegenaus im Rahmen der Gemeinderatssitzung bei Bürgermeister Peter Kellerer über den momentanen Sachstand.

Aktuell würden sechs Kinder aus Aufhausen, Gundertshausen, Holzhausen und Bergen Schulen in Aichach besuchen, "aber es befinden sich zusätzlich drei Schüler im Übertritt, also werden es im September wieder mehr sein", führte Ziegenaus weiter aus. Wie der Bürgermeister berichtete, habe man bereits die Bedenken an den Augsburger Verkehrsverbund (AVV) weitergegeben. Aber anders als bei der Busverbindung zur Grund- und Mittelschule hat die Gemeinde hier wenig Mitspracherecht. "Das Landratsamt hätte vermutlich wesentlich mehr Einfluss", gab die dritte Bürgermeisterin Sandra Schmid zu bedenken. "Da sind wir auch schon in Kontakt getreten", entgegnete Ziegenaus. Peter Kellerer versprach, sich noch mal für eine Veränderung der Buslinie einzusetzen. Bereits einen Tag später konnte Kellerer telefonisch berichten, dass mittlerweile ein Ortstermin mit der AVV vereinbart wurde, damit sich die Verantwortlichen ein Bild der Lage machen können. (skw)