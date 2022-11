Große Aufgaben: Schule und Kinderhaus in Schiltberg sind zu klein

Plus Bürgermeister Kellerer kündigt großen Investitionsbedarf an. Eine Schätzung geht von rund vier Millionen Euro aus. Der neue Waldkindergarten hat ein Problem.

Vor über 50 Personen zog Schiltbergs Bürgermeister Peter Kellerer das erste Mal in seiner Amtszeit Bilanz. Die Bürgerversammlung am Dienstag im Bürgerhaus war den Corona-Jahren 2020 und 2021 gewidmet, als er noch nicht im Amt war. Kellerer war im April zum neuen Schiltberger Bürgermeister gewählt worden. Er ist der Nachfolger von Fabian Streit, der im Dezember 2021 überraschend verstorben war. Kellerer lieferte den Bürgerinnen und Bürgern einen guten Überblick über bewältigte Aufgaben, aber auch über anstehende Herausforderungen.