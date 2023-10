Ein Kantatenabend in Sielenbach begeistert die Besucher

Bei der Woche der Kirchenmusik in der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum ist auch das Mittwochskonzert sehr gut besucht. Was noch kommt.

Nach dem fulminanten Auftakt der Woche der Kirchenmusik am Sonntag war auch der Kantatenabend am Mittwoch in der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum sehr gut besucht. Kantaten von Telemann, Bach und Albinoni standen an diesem Abend auf dem Programm.

Einer der großen deutschen Komponisten im Barock, Georg Philipp Telemann, war damals mit Abstand der berühmteste Komponist Mitteleuropas. Später hat man ihm genau das vorgeworfen: Vielschreiberei, Schablonenhaftigkeit, mangelnde Ernsthaftigkeit. Für die Rehabilitation Telemanns als Kantatenkomponist sorgten am Mittwoch in Sielenbach allen voran Basssänger Niklas Mallmann, Anton Rast mit seiner Hoch-D-Trompete, Violinistin Anja Czack, an der Viola Adelheid Wehner, Zsuzsanna Kölbl am Kontrabass und Elisabeth Mergner am Fagott.

Virtuose Trompete bei der Woche der Kirchenmusik in Sielenbach

Trompeten waren zu Beginn des 18. Jahrhunderts noch kaum als Soloinstrument gefragt. Unter anderem auch deshalb, weil diese technisch bei Weitem noch nicht so entwickelt waren, dass sie jenen Tonumfang leisten konnten, die einem Solisten angestanden hätten. Das änderte sich erst mit der Entwicklung der Instrumente. Gleich aber blieb den Trompeten, egal welcher Bauart, immer eines: ihr herrschaftlicher, festlicher und staatsmännischer Nimbus. "Jauchzet dem Herrn alle Welt", von G. P. Telemann vertont, ist ein Stück intensiver Musik. Niklas Mallmanns leichter, lockerer Bass und eine ebenso virtuose Trompete wurde vom Auditorium mit Begeisterung aufgenommen.

Die herrliche C-Moll-Sonate von Johann Sebastian Bach (BWV 526) ist aufwendig gestaltet und beginnt mit feurigem Schwung. Die Verehrer Bachs waren überrascht, als sich herausstellte, dass Bach eine hochgeschätzte Bach-Kantate vollständig von Telemann abgeschrieben hatte. Anja Czack (Violine), Adelheid Wehner (Viola), Zsuzsanna Kölbl (Kontrabass) und Elisabeth Mergner (Fagott) spielten mit Verve diese drei Sätze der Sonate und erhielten verdienten Applaus. Auch der Organisator und musikalische Leiter Rudolf Drexl war höchst erfreut über den Erfolg.

Strahlendes Alleluja in Maria Birnbaum

Tomaso Albinoni gehörte neben Antonio Vivaldi zu den Pionieren der damals neuen Violinkonzerte. Diese füllte der Komponist mit effektvollen Kontrasten anderer Instrumente und eroberte so schnell die Herzen der Musikliebhaber. In Maria Birnbaum gespielt wurde das Concerto C-Dur für Trompete, Fagott, Violine und Basso continuo (Generalbass) mit Tönen von stringenter Plastizität- Der Applaus war lang anhaltend.

Zum Schluss war noch einmal Georg Philipp Telemann mit seiner Kantate „Victoria, mein Jesus ist erstanden“ mit Niklas Mallmann zu hören. Als Zugabe gab es ein strahlendes Alleluja aus der Eingangskantate.

Abschluss am Sonntag in Sielenbach

Am Samstag, 21. Oktober, steht um 19 Uhr noch ein Konzert mit Gospels und Spirituals im Programm. Am Sonntag, 22. Oktober, endet die Woche der Kirchenmusik einem Konzert um 15.30 Uhr mit Werken von Johann Georg Neruda, Joseph Haydn und Johann Christian Bach und einem Gottesdienst um 19 Uhr mit der Messe Bass von Gabriel Fauré.