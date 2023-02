Sielenbach

Sielenbach investiert in zwei "Lichtpunkte" im Fall eines Blackout

Plus Bei einem großflächigen Stromausfall will Sielenbach vorbereitet sein. Insgesamt werden heuer zwei Millionen Euro investiert. Finanziell sieht es gut aus.

Die Gemeinde Sielenbach hat in diesem Jahr viel vor. Im Haushaltsplan, über den der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch abstimmte, sind mehrere Sanierungen von Straßen und Brücken vorgesehen. Auch in den Bereich Abwasserbeseitigung investiert die Kommune. Außerdem zahlt sie einen Kredit zurück und ist somit am Jahresende schuldenfrei. Dafür greifen die Sielenbacher in den Sparstrumpf und entnehmen rund 1,07 Millionen Euro aus den Rücklagen. Trotzdem hat ein Gemeinderatsmitglied bei der Beratung einen "Schockmoment".

