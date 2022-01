Sielenbach

vor 46 Min.

Wenn der Bebauungsplan veraltet ist: Wie klappen moderne Bauwünsche trotzdem?

Plus Diese Frage treibt den Gemeinderat Sielenbach nach einem Bauantrag im Baugebiet "Pfarrpfründe" Tödtenried um.

Von Gerlinde Drexler

Seit fast 30 Jahren ist am Bebauungsplan "Katholische Pfarrpfründe" in Tödtenried (Gemeinde Sielenbach) nichts mehr geändert worden. Bei der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch ging es um die Frage, ob er aufgehoben oder überarbeitet werden soll. Anlass war ein Bauantrag, den das Gremium im vergangenen Jahr behandelt hatte. Um ihn zu ermöglichen, befreite der Rat den Bauherrn von Vorschriften des Bebauungsplanes. Das Landratsamt allerdings hält das Vorhaben für nicht genehmigungsfähig.

