12:18 Uhr

Adelzhausen feiert Klassenerhalt bis zum Morgen

So groß wie hier auf diesem Bild dürfte der Jubel des BC Adelzhausen auch am Samstag ausgefallen sein. Im Bild (von links) Wolfgang Klar, Michael Albustin, Torschütze Patrick Schuch und Jürgen Lichtenstern.

Der BC Adelzhausen schafft den Klassenerhalt aus eigener Kraft und bleibt Bezirksligist. Das Saisonfinale in Nördlingen ist nichts für schwache Nerven.

Der BC Adelzhausen bleibt Bezirksligist. In einem packenden Spiel fuhren die Fußballer am letzten Spieltag einen hoch verdienten 1:0-Sieg beim TSV Nördlingen II ein und sicherten sich aus eigener Kraft den Klassenerhalt. Somit fand eine starke Rückrunde einen krönenden Abschluss für die Kicker vom Römerweg, was bis in die Morgenstunden hinein im Sportheim gefeiert wurde.

Nichts für schwache Nerven war das Saisonfinale für den BCA. Früh ging der Konkurrent aus Holzkirchen im Fernduell mit 2:0 in Ecknach in Führung. Somit wussten die Adelzhausener zur Pause, dass sie ihr Spiel wohl gewinnen müssen, um die Relegation zu vermeiden. Dass man letztlich doch noch leichte Schützenhilfe aus Ecknach bekommen würde, das in der Nachspielzeit noch den 2:2-Ausgleich erzielte, konnte man nicht ahnen. Letztlich war es aber egal, denn der BCA erledigte seine Aufgabe durch eine hoch konzentrierte und kampfstarke Leistung.

Adelzhausens Dominik Müller hat kein Glück

Nördlingen hängte sich noch einmal richtig rein und war optisch überlegen in der ersten Halbzeit. Doch bis auf eine Direktabnahme von Julian Bosch, die nach 33 Minuten am langen Pfosten vorbeistrich, hatte der TSV keine Möglichkeiten. Auf der anderen Seite fehlte BCA-Torjäger Dominik Müller das Quäntchen Glück, als nach neun Minuten sein Schuss vom Innenpfosten zurückprallte. Leistungsgerecht ging man mit 0:0 in die Kabinen, beide Defensivreihen dominierten bis dahin.

Nach der Pause drehte der BCA richtig auf. Der Führungstreffer nach 50 Minuten gab enormen Rückenwind: Nach einem Eckball von Michael Albustin schraubte sich Patrick Schuch nach oben und köpfte das Leder unhaltbar ins lange Eck zum 1:0 ein. Von nun an kam auch die Unterstützung der BCA-Fans, die ab sofort jeden gewonnenen Zweikampf lautstark feierten und die Mannschaft antrieben.

Nachdem das Team als kompakte Einheit in der Defensive auftrat, hatte Nördlingen in der zweiten Halbzeit keine Torchance mehr. Hätte auf der anderen Seite nicht Nördlingens bester Akteur, Torwart Andre Behrens, mehrere Male Chancen von Grimmer und Müller entschärft, wäre die Partie frühzeitig entschieden gewesen. So blieb es bis zum Schlusspfiff spannend, aber letztlich geriet der BCA-Erfolg nicht mehr in Gefahr.

Nördlingen liefert unrühmlichen Höhepunkt

Einen unrühmlichen Höhepunkt lieferte nach 87 Minuten noch der Nördlinger Mario Bortolazzi, der gegen Stefan Asam an der Mittellinie deutlich zu spät kam und ihn seitlich in den Unterleib trat – mit den Stollen voran. Die souveräne Schiedsrichterin Lena Höche zückte die rote Karte. (jüd)

BC Adelzhausen Fottner, Albustin, Klar, Götz, Asam, Schuch (74. Stöttner), Braun, Lichtenstern, Ettner (91. Kügle), Mahl (46. Grimmer), Müller.

Tor 0:1 Schuch (50.). Schiedsrichterin Lena Höche (Neuburg a.d. Donau). Zuschauer 120.

Themen Folgen