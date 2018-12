03.12.2018

Aichach chancenlos im Berchtesgadener Land Lokalsport

Staffel des TSV hat gegen Tabellenführer SC Anger II nichts zu melden und verliert auswärts deutlich

Beim Auswärtskampf des TSV Aichach im Berchtesgadener Land hatten die Ringer beim Tabellenführer der Landesliga nichts zu melden und unterlagen deutlich mit 14:40 gegen die Reserve des SC Anger. Auch die Oberligastaffel des SCA führt die Tabelle mit Vorsprung an, was verdeutlicht, wie gut der Verein insgesamt aufgestellt ist. Für Aichach liegt der Fokus jetzt auf dem letzten Kampf am Wochenende. Der zweite Platz ist aufgrund des Punkteverhältnisses zwar so gut wie sicher, doch ein Heimsieg wäre eine gelungene Saison-Abrundung.

Obaid Besmella besiegte den Jugendlichen Korbinian Schwabl überlegen in beiden Stilarten. Im Greco gelangen dem Nachwuchsringer sogar einige Wertungen durch Konter im Durchdreher. Er konnte sich im Freistil bei diesem Griff aber nicht ein einziges Mal wehren.

Der Aichacher Matthäus Gschwendtner konnte sich im Schwergewicht relativ gut halten. Lukas Koch benötigte immerhin jeweils viereinhalb Minuten bis zur technischen Überlegenheit. Die Bodenlagen und Durchdreher musste sich Koch stets erarbeiten.

Aichach war im Leichtgewicht nicht vertreten und gab kampflos Punkte ab.

Sebastian Ziegler begeistert weiter im freien Stil und warf Roman Koch mit einem Achselwurf. Kurze Zeit später fand er den Abschluss mit einem Hammerlock zum Schultersieg. Im Greco stellte sich Thomas Kügle der Angerer Stammkraft Mathias Edfelder. Nach zweieinhalb Minuten versuchte Kügle einen Suplex aus dem Zwiegriff. Sein Gegner hatte aber in der Situation die besseren Karten und nutzte die Position für sich selbst.

Kilo Robert Molnar war für Thomas Boussad eine Nummer zu groß. Im Greco stand nach kurzer Zeit die technische Überlegenheit fest. Im Freistil traf Boussad auf Benedikt Schmid. Bevor er die Gelegenheit hatte, sich auf Schmid einzustellen, fand er sich in dessen Hüftschwung gefangen und entkam der Schulterniederlage nicht mehr.

Auch Dawid Walecki konnte gegen Mathias Edfelder im Greco nichts ausrichten. Seine Armzüge fanden nicht den nötigen Abschluss. Edfelder sammelte dagegen Punkte für Anger mit Aushebern und kleineren Wertungen zur technischen Überlegenheit. Wacker hielt sich der Aichacher Maximilian Iftenie im Freistil bis zur zweiten Minute. Danach packte Roman Koch einen Armzug aus und schickte den Wittelsbacher auf die Schultern.

August Oberhauser bestand sehr gut gegen Daniel Wimmer im Freistil. Nachdem er mit zwei Bodenlagen in Führung ging, konnte er seinen Vorsprung über die volle Kampfzeit bringen. Sein Kontrahent im Greco (Sebastian Bethke) überwältigte den erschöpften Aichacher mit ein Nackenhebel aus dem Stand. (mofi)

