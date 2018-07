11.07.2018

Aichacher erneut in den Dolomiten siegreich Lokalsport

Radteam 2000 holt sich Gesamtwertung beim 32. Marathon in Italien und ist jetzt Rekordsieger.

Mehr als 9000 Radrennfahrer aus 68 Nationen starteten beim Dolomitenmarathon (Maratona dles Dolomites). Auch die Radsportler des Radteams Aichach 2000 waren auf drei unterschiedlichen Strecken unterwegs. 55 Kilometer, 106 Kilometer oder die Marathonrunde über 138 Kilometer und 4230 Höhenmeter standen zur Auswahl.

Der Italiener Tommaso Elettrico gewann zum zweiten Mal in Folge nach einer langen Alleinfahrt das international renommierte Rennen im Herzen der Südtiroler Dolomiten in der Zeit von 4.38.13 Stunden vor Igor Zanetti und Paolo Castelnovo, die mit einem Zeitabstand von 50 Sekunden das Ziel in Corvara erreichten. Christina Rausch aus Hamburg gewann das Rennen der Frauen in 5.19.03 Stunden. In der Mannschaftwertung triumphierte erneut das Radteam Aichach. Die 118 Starter aus der Paarstadt legten insgesamt 14,284 Kilometer zurück. 81 davon nahmen die schwierigste Strecke in Angriff. Routinier Robert Wiedemann war sogar mit dem Rennrad angereist und bewältigte den Kurs in unter acht Stunden. Mit nunmehr 14 Siegen, einem fünften Platz und sieben zweiten Plätzen ist das Radteam Aichach die erfolgreichste Mannschaft seit Bestehen der Maratona im Jahr 1987.

Erneut waren viele prominente Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Sport am Start. Unter anderem Radsportlegende Eddy Merckx (Belgien), Giro-Etappensieger Elia Viviani, die Skistars Manfred und Manuela Mölgg sowie die Weltklasse-Biathletin Dorothea Wierer. Die Voranmeldungen zur 33. Auflage im kommenden Jahr laufen im Oktober/November 2018 an. Informationen zum Dolomitenmarathon gibt es unter www.maratona.it. (AN)

Zeiten der Aichacher Fahrer

Männer

Michael Berninger, (5.03.00 ), Platz 5 M3, Winfried Schmidt (5.22.48), Platz 4 M6, Robert Wiedemann (7.57.22) Platz 7 M9,

Dieter Küster (5.34.56), Thorsten Wischer (5.41.05), Jens Rebel 5.42.58, Christian Hoefs (5.45.02), Herbert Thurner (5.45.21), Günter Schmid (5.45.34), Thomas Brunnegger (5.50.45), Stefan Hagg (5.50.46), Peter Distler (5.52.26), Yann Martin (5.57.14), Bernhard Tratz (5.58.27)

Frauen

Anne Bast (6.06.22) Platz eins der Damenklasse F3 (55+), Sibylle Vormittag 6.35.26), Anja Leibl (7.15.11), Conny Simon (7.42.17), Evy Sommerlade (7.44.42), Martina Fischer (8.14.33), Bianka Breu (8.25.01), Michi Grosse (8.27.43).

