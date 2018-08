20:52 Uhr

Aindling zieht mit Köpfchen ins Halbfinale ein Lokalsport

Aindlings Kapitän Patrick Modes köpft hier das 2:0 bei Viktoria Augsburg. Am Ende stand ein souveräner Sieg für den TSV.

Der TSV besiegt Viktoria Augsburg deutlich. Auch der FC Affing überzeugt in Bobingen.

Der TSV Aindling und der FC Affing stehen im Halbfinale des Toto-Pokals auf Kreisebene. Beide Nord-Bezirksligisten setzten sich deutlich gegen ihre Kontrahenten aus dem Süden durch.

ViktoriaAugsb. – TSV Aindling 0:4

Dank einer souveränen Vorstellung steht der TSV unter den letzten Vier. TSV-Coach Herbert Wiest war dementsprechend zufrieden: „Das war wie aus einem Guss. Wir haben hochverdient gewonnen.“ Eigentlich war die Partie gegen schwache Augsburger bereits nach zehn Minuten entschieden. Zu diesem frühen Zeitpunkt stand es bereits 2:0 für die Wiest-Elf. Nach sechs Minuten war Patrick Stoll nach einem Freistoß von Simon Knauer per Kopf erfolgreich. Nur vier Minuten später war Kapitän Patrick Modes ebenfalls per Kopf erfolgreich. Erneut war Knauer der Vorbereiter mit seinem Eckball. Bis zur Halbzeit passierte nicht mehr viel. TSV-Torhüter Sven Wernberger hatte so gut wie nichts zu tun. Kurz nach der Pause dann die Entscheidung. Modes nutzte einen Fehlpass im Spielaufbau, umkurvte den Keeper und schloss zum 3:0 ab. Bei den Gastgebern brachte auch die Einwechslung von Torjäger Matthias Fischer keine Impulse. Wernberger musste nur ein Mal wirklich eingreifen. Aindling spielte souverän seinen Stiefel runter und war im zweiten Durchgang noch überlegener. Knauer sorgte für den Endstand. „Das sollte uns Selbstvertrauen geben“, befand Wiest.(sry-)

TSV Aindling Wernberger, Stoll, T. Hildmann, Burghart, Jacobi, Ettner, Wiedholz, , Modes (70. Sauer), Knauer, Woltmann Buchhart (60. Stach)

Tore 0:1 Stoll (6.), 0:2 Modes (10.), 0:3 Modes (50.), 0:4 Knauer (75.) Zuschauer 100.

TSVBobingen – FC Affing 2:4

Am Wiesenhang glückte den Affingern ein Auftakt nach Maß. Es war noch keine Viertelstunde gespielt und schon lagen sie mit 2:0 vorne. Max Schacherl traf nach einer Flanke von Haci Ay und dann nutzte Patric Palatin eine Vorlage von Marc-Abdu Al-Jajeh. Michael Zedelmaier verkürzte wenig später. Danach war schon wieder der FCA an der Reihe, bei dem sich erstmalig Neuzugang Florian Tremmel als Torschütze auszeichnete. Es war ein Kopfball nach einer Ecke von Ronny Roth. Als kurz nach der Pause Haci Ay, erneut nach Vorarbeit Roth, erfolgreich war, war die Pokalpartie bereits entschieden. (jeb)

FC Affing Seidel, Tremmel (65. Sturz), Palatin, Lipp, Al-Jajeh (57. Kalkan), Krebs, Roth, Merwald, Reiter, Ay (68. Wanner), Schacherl.

Tore 0:1 Schacherl (6.), 0:2 Palatin (14.), 1:2 Zedelmaier (18.), 1:3 Tremmel (29.), 1:4 Ay (51.), 2:4 Daniel (85.) Zuschauer 50.

