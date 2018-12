31.12.2018

Kletterin Sandra Hopfensitz

Im Juli feierte Klettersportlerin Sandra Hopfensitz ihren größten Erfolg. Die Freienriederin (Gemeinde Eurasburg) wurde beim Deutschen Jugendcup in der Disziplin Speed in ihrer Altersklasse Zweite. Der 15-Jährigen, die bei der Aichacher Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) das Klettern lernte, fehlte am Ende nur eine Sekunde zum Sieg beim bundesweiten Wettbewerb. 2009 war Hopfensitz das erste Mal in Aichach an der Kletterwand. „Mir hat es von Anfang an Spaß gemacht, aber zu der Zeit war ich auch noch beim Reiten, Turnen und Ballett.“ Mittlerweile ist das Klettern ihre Nummer eins. Seit 2014 nimmt die Schülerin des Friedberger Gymnasiums an Wettbewerben teil. Seither hat sie fünfmal in Folge die Landkreismeisterschaften gewonnen. Die 15-Jährige gehört dem Bayernkader an und klettert inzwischen am Stützpunkt Augsburg.

Ihre Leistungen ließen auch unserer Leser aufhorchen. Bei der Wahl zur Sportlerin der Monate Juli und August war Hopfensitz mit 67 Prozent der Gesamtstimmen schnell der Konkurrenz enteilt. Das Ergebnis scheint die Freienriederin beflügelt zu haben, denn sie gewann in auch noch die bayerische Jugendmeisterschaft sowie den Jugendcup in Frankenthal.

Auch 2019 soll es für die 15-Jährige hoch hinausgehen. „Ich will an meine Leistungen aus diesem Jahr anknüpfen. Ich gehöre zwar zum erweiterten Nationalkader, ich will mich dort aber noch fest etablieren.“ Dabei stehen 2019 internationale Wettkämpfe an, außerdem darf Hopfensitz dann auch bei den Erwachsenen mitklettern.

