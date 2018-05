vor 10 Min.

FuPa-Elf:Klingen mit Quartett Lokalsport

Gleich vier Spieler der Wanderfreunde stehen in der FuPa-Elf der Woche.

Woche können die Fans unter www.fupa-schwaben.net, dem Portal für Amateurfußball unserer Zeitung, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die Fupa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Liga. Die Top-Elf ist also ein Stimmungsbarometer dafür, welche Spieler am meisten überzeugt haben.

Angeführt wird die Top-Elf von einem Duo des BC Adelzhausen. Beim 0:0 gegen den Meister VfR Neuburg überzeugten Dominik Müller und Torhüter Michael Fottner, der gegen die beste Offensive der Liga seinen Kasten sauber hielt. In der Kreisliga Ost überzeugte ein Duo des BC Aichach. Beim 2:2 gegen den BC Rinnenthal überzeugte der junge Lennart Rascher nach seiner Einwechslung. Außerdem schaffte Stürmer Max Schmuttermair, der den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielte, den Sprung unter die Spieltagsbesten.

In der Kreisklasse Aichach stellen die Wanderfreunde Klingen gleich ein ganzes Quartett für die Top-Elf. Bei so wichtigen 4:3-Erfolg gegen Inchenhofen überzeugten Spielertrainer Frank Lasnig, der mit seinem Tor den Sieg perfekt machte sowie die weiteren Torschützen Andreas Jäger und Christoph Knopp. Jonas Altmann bereitete zwei Tore vor und steht ebenfalls in der Top-Elf des Spieltags. Vom Ligakonkurrenten TSV Kühbach stehen mit Simon Erhard, Lukas Aidelsburger und Torhüter Tobias Wollesack ein Trio in der Top-Elf. Drei Spieler stellt auch der FC Affing II. Hier empfahlen sich Marcus Klein, Alexander Fresser und Elias Stockinger. Auch in der A-Klasse Aichach sind die Kicker aus unserem Verbreitungsgebiet vertreten. Die meisten stellt mit Jesse Waweru, Sebastian Schneider und Torhüter David Selig der VfL Ecknach II. Auch zwei Spieler von Schlusslicht Türkspor Aichach sind dabei. Spielertrainer Nail Ünsal und Serdar Can überzeugte. Komplettiert wird die Elf von Stefan Dax (TSV Hollenbach II). (sry-)

