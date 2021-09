Fußball-A-Klassen: Ecknach II und Schiltberg fahren Kantersiege ein

Plus Gleich mehrere Torfestivals gibt es in der A-Klasse Aichach. Laimering-Rieden gewinnt das Spitzenspiel der A-Klasse Ost gegen Stotzard.

Der FC Laimering-Rieden bleibt weiter auf Erfolgskurs in der A-Klasse Ost. Im Spitzenspiel gegen die DJK Stotzard blieb die Mittermaier-Elf mit 2:0 siegreich. Hoch mit 5:1 bezwang der TSV Aindling II den TSV Mühlhausen. Der TSV Schiltberg baute sein Punkte- und Torkonto in der A-Klasse Aichach weiter aus.