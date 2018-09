25.09.2018

Harlacher tankt sich durch Lokalsport

Läufer des LC Aichach verbessert in Schrobenhausen seine persönliche Bestmarke

Schrobenhausen Zweite Woche, zweiter Sieg. Nach seinem Halbmarathon-Erfolg in Karlsfeld schlug Michael Harlacher auch beim Stadtlauf in Schrobenhausen zu. Er gewann nicht nur das Zehn-Kilometer-Rennen, sondern auch noch den Paartalcup.

Harlacher zeigte sich auf dem Rundkurs in blendender Lauflaune, wie seine Zeit von 33:19 Minuten bewies. Es war eine Verbesserung seiner bisherigen Bestzeit um rund eine Minute. Auch der Jetzendorfer Thomas Kolbeck und LCA-Mann Andreas Kigele auf Platz zwei und drei stellten persönliche Rekorde auf. Kolbeck mit 33:40, Kigele mit 35:45 Minuten. Ebenso wie die schnellste Frau des Tages: Kathrin Wörle (LC Aichach). In Karlsfeld war sie mit ihren 44:52 Minuten gar nicht zufrieden gewesen. In Schrobenhausen riss dagegen schon nach 41:34 Minuten das Zielband. Unter dem Strich waren das Zeitsprünge, die bei manchen Routiniers leise Zweifel an der Präzision der Streckenvermessung aufkommen ließen.

Die Sieger ließen sich davon aber ihre Freude nicht verderben. Auch nicht Roswitha Schruf, die als Dritte in 43:14 Minuten den Paartal-Cup zum dritten Mal in Folge gewann. Ihre Tochter Lena freute sich darüber, dass sie wieder sechs Sekunden vor ihrer Mutter eingetroffen war und dafür mit einer Silbermedaille belohnt wurde. Die Aichacherin und künftige LCA-Aktive Hannah Sassnink traf als Sechste in 45:27 Minuten ein – obwohl sie noch den Berlin-Marathon (3:58:14 Stunden) in den Knochen spürte. Bei den Männern rannte sich der Aichacher Volker Schreier mit glatten 40 Minuten in die Top Eleven. Direkt hinter ihm querte der Gachenbacher Wolfgang Gabler in 40:19 Minuten die Ziellinie sowie weitere zwei Ränge dahinter Xaver Schwegler (SV Handzell) in 41:15 Minuten.

Im Sechs-Kilometer-Bewerb hatte Manfred Koppold vom Radteam Aichach mit 24:07 Minuten einen großen Vorsprung; der Zweite Rocco Scholz benötigte 42 Sekunden mehr. Schnellste Frau war Miriam Dietrich (Pfaffenhofen) in 28:53 Minuten. Der Schrobenhausener Stadtlauf knackte heuer erstmals die 600-Teilnehmer-Marke. (hokr)

Themen Folgen