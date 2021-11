Gute Laune bei Aichach

Athletinnen und Athleten des LCA überzeugen bei Wettkämpfen in Augsburg und Jetzendorf

Es war ein anstrengendes Wochenende für die Läuferinnen und Läufer des LC Aichach. Denn es standen gleich mehrere Wettkämpfe auf dem Programm. Die TG Viktoria Augsburg startete am Samstag ihre Winterlaufserie und am Sonntag lud der TSV Jetzendorf zu seinem elften Hobby-Crosslauf durch das obere Ilmtal.

Zwei Läuferinnen konnten sich nicht zwischen den Wettbewerben verbessern und starteten daher doppelt: Hannah Sassnink und Kathrin Wörle. Sassnink wurde sowohl in Augsburg als auch in Jetzendorf Dritte. Den 8,9-Kilometer-Parcours durch die Westlichen Wälder bewältigte sie in 37:32 Minuten, die 5,8-Kilometer-Distanz rund um das Jetzendorfer Lorenz-Wagner-Stadion durcheilte Sassnink in 24:12 Minuten. Direkt hinter ihr kam Kathrin Wörle durch den Zielkanal, in einer Zeit von 25:22 Minuten. In Augsburg lief Wörle als Fünfte nach 39:33 Minuten ein. Das starke Ergebnis der LCA-Frauen komplettierten Inga Manneck als Neunte (W55-Siegerin) in 41:16 Minuten und Resi Christl als 32. und W70-Dritte in 71:42 Minuten.

Bei den Herren kam es in Jetzendorf zu einem Duell zwischen Michael Sassnink (LC Aichach), dem Sieger der Jahre 2018 und 2019 und dem Lokalmatador Thomas Mittag (MTV Ingolstadt), der von 2013 bis 2017 den ersten Platz abonniert hatte. Mittag griff auf dem zweiten Kilometer bei einer Bergabpassage an, doch Sassnink hatte den Vorsprung knappe 500 Meter später wieder aufgeholt und zog davon. Der Aichacher gewann in 20:52 Minuten. Der schnellste LCA-Mann in Augsburg war Manfred Koppold, der die Ziellinie als Elfter nach 34:36 Minuten passierte. Auf Rang 16 lief Andreas Kigele in 35:43 Minuten ein. M45-Vierter und Gesamtvierter wurde Joachim Schmaus in 38:30 Minuten.

Auf dem 2,8-Kilometer-Kurs überzeugten die LCA-Junioren Luca Schwarz (U12-Erster in 12:08 Minuten), Jonas Dittlack (U14-Dritter in 12:15 Minuten) und Lukas Englhart (U12-Zweiter in 12:26 Minuten). Bei den Juniorinnen wares es Anna Eberl (U14-Dritte in 13:30 Minuten), Magdalena Eberl (U12-Zweite in 14:13 Minuten) und Neele Dittlack (U12-Dritte in 14:58 Minuten). (hokr)