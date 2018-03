vor 35 Min.

Mit 17 Kilo weniger zum Klassenerhalt Lokalsport

Frank Lasnig will es mit Klingen wissen.

Nach der fast viermonatigen Winterpause stehen die Fußballer in der Kreisklasse Aichach in den Startlöchern.

Vorneweg marschiert der TSV Friedberg. Dort wird Ali Dabestani mit dem TSV die Mission Rückkehr in die Kreisliga weiter vorantreiben. Die Vorbereitung verlief vielversprechend. Kreisligist BC Aichach wurde mit 5:0 bezwungen. Zum Auftakt sind die Friedberger beim abstiegsgefährdeten SV Ried zu Gast. Dort hat mit Dominik Koch ebenfalls ein neuer Vorturner die Mannschaft im Winter übernommen. Co-Trainer Michael Meisetschläger freut sich über den frischen Wind, „das hat die Vorbereitung klar aufgezeigt.“ Mit Tobias Weishaupt und Lukas Eikelmann konnte man zwei Youngster in der Winterpause zurückholen. Zum rettenden Ufer fehlen fünf Punkte auf den TSV Kühbach.

Weitaus schwerer ist die Aufgabe beim Schlusslicht WF Klingen. Dort hat man mit dem 49-jährigen Frank Lasnig einen erfahrenen Coach für die Rückrunde gewinnen können. Lasing sieht die Aufgabe sehr reizvoll. „Wir können nur überraschen und gewinnen.“ Mit nur fünf Punkten zieren die Wanderfreunde abgeschlagen das Tabellenende. „Da brauchen wir schon eine lange Serie, um noch von der Schippe zu springen.“ Deshalb hat er sein Team in den letzten Wochen eifrig an der körperlichen Fitness arbeiten lassen. Er selbst hat knapp 400 Kilometer die Sohlen qualmen lassen und „dabei 17 Kilo abgenommen“ so Lasnig. Seit drei Wochen trainiert man in Klingen auf Rasen, „da wir frühzeitig unsere Plätze geräumt haben. Wir freuen uns auf den Start, denn wir haben nichts zu verlieren und können ohne Druck loslegen.“ Am Sonntag erwartet man den TSV Kühbach zum Kellerduell.

Neues in Sachen Trainer gibt es auch beim FC Gundelsdorf. Dort geht Thomas Schmalzl in seine fünfte Saison (wir berichteten). Mit Sebastian Slupik (TSV Friedberg) bekommt er einen neuen spielenden Assistenten hinzu. Der bisherige Co Christopher Näder bleibt dem FCG zumindest als Spieler erhalten. (r.r)

Themen Folgen