vor 22 Min.

Nachruf: Heimische Schiedsrichter trauern um Obmann Anton Großhauser

Anton Großhauser ist im Alter von 47 Jahren plötzlich verstorben. Der gebürtige Stockensauer leitete die Schiedsrichtergruppe Ostschwaben seit 2017. Die Anteilnahme ist groß.

Anton Großhauser, Obmann der Schiedsrichtergruppe Ostschwaben, ist am Sonntag verstorben. Der gebürtige Stockensauer (Gemeinde Kühbach) pfiff bis zuletzt für seinen Heimatverein SV Hörzhausen (Stadt Schrobenhausen). Der 47-Jährige war seit 2003 als Schiedsrichter tätig und übte verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten in der Gruppe aus. Großhauser war mehr als zehn Jahre im Ausschuss tätig. Seit 2017 leitete Großhauser die ostschwäbische Schiedsrichtergruppe als Obmann.

Schiedsrichter Anton Großhauser war beliebt bei Spielern und Trainern

Einer, der Großhauser sehr gut kannte, ist Reinhard Fröschl: „Das war ein Schock für uns. Ich habe am Montagmorgen von Tonis Tod erfahren. Ich kann es noch gar nicht fassen, letzte Woche haben wir noch zusammen beim Kameradschaftsabend gefeiert“, so Fröschl, der Großhauser noch aus seiner aktiven Zeit als Fußballer kennt. Großhauser spielte viele Jahre für den SVHörzhausen, ehe er sich der Schiedsrichtergruppe anschloss. Fröschl: „Er war ein überragender Mensch und hat sehr viel für die Schiedsrichter getan. Er war immer hilfsbereit und war nie nachtragend“, erzählt Fröschl und fügt hinzu: „Auch bei den Spielern und Trainern war er sehr angesehen.“ Die Schiedsrichtergruppe Ostschwaben trauert und die Vereine aus dem Aichacher Raum nehmen Anteil. Allein in den Sozialen Medien bekunden viele Vereine wie der SC Oberbernbach oder FC Tandern ihr Mitgefühl. (sry-)

Themen folgen