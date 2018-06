00:09 Uhr

Niklas Stahler fährt in die Punkte Lokalsport

Kartsport: Aichacher in Schrobenhausen auf Platz sechs

Die Kartslalomfahrer des MC Aichach traten in Schrobenhausen beim dritten Lauf des Schwabenpokals an. Viele Gaststarter aus ganz Bayern reisten ebenfalls in die Lehnbachstadt an. Die MCler aus Aichach starteten mit 19 Fahrern.

Bei bestem Wetter gingen zunächst die drei K1-Fahrer an den Start. Sie blieben leider nicht ohne Pylonenfehler und das hieß letztlich Platz neun, zehn und 14 für Nico Rizoudis, Philipp Strobel und Lucas Nößner. Auch die Aichacher K2-Fahrer Stefan Habek (14.) und Adrian Limmer (17.) blieben nicht fehlerfrei. Die K3 wurde aus Aichacher Sicht von Leon Ehleider (11.) angeführt. Auch ihm unterlief ein Pylonenfehler, der ihn einige Plätze kostete. Ihm folgten Noah Schipf (16.), Ulrike Stolz (18.), Timo Bellenbaum (19.) und Ryan Schula (25.). Bester Aichacher war Niklas Stahler. Er fuhr schnell und konzentriert und landete auf dem sechsten Platz. Vereinskollege Jim de la Vigne, der lediglich drei Hundertstel Sekunden langsamer war, wurde Siebter. Die beiden konnten sich so für ihre Einzelwertung wichtige Punkte sichern. Weitere Platzierungen in der K4: Matthias Stolz (14.), Alexander Biasizzio (17.), Joel Kurrer (27.), Niklas Feiler (31.). K5: Nico Schmid (14.), Tobias Reitz (16.), Vanessa Witzenberger (17.).

Am Sonntag treten die Aichacher Piloten zum dritten Regionallauf in Marktoberdorf an. (AN)

