12.05.2018

Pöttmeser Kumpel in FuPa-Elf

Fußball: Mariusz Suszko und Eddi Keil unter Spieltagsbesten

Jede Woche können die Fans unter www.fupa-schwaben.net, dem Portal für Amateurfußball unserer Zeitung, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die FuPa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Liga. Die Top-Elf ist also ein Stimmungsbarometer dafür, welche Spieler am meisten überzeugt haben.

Angeführt wird die Elf von einem Pöttmeser Duo. Spielertrainer Mariusz Suszko und Abwehrspieler Eduard Keil, die privat sehr gut befreundet sind, überzeugten beim 1:0-Erfolg in Griesbeckerzell. Ebenfalls aus der Kreisliga Ost haben Rehlings Fabio Ucci und Aichachs Christian Kapl den Sprung unter die Spieltagsbesten geschafft. Komplettiert wird die Elf von Affings Siegtorschützen Cem Kaplan. Der Angreifer hatte den späten Siegtreffer in Feldheim erzielt und somit das Tor zur Meisterschaft ganz weit aufgestoßen. In der Bezirksliga Nord steht erneut ein Hollenbacher in der Top-Elf. Beim 3:3 in Rain führte sich der wiedergenese Kevin Hauke mit einem Assist wieder ein.

In der Kreisklasse Aichach stellen gleich vier Teams jeweils ein Duo. Mit dabei ist Dasings Dreifachtorschütze Jörg Marquart sowie Teamkollege Christian Fischer, sowie die Erhard-Brüder vom TSV Kühbach. Sowohl Jonas als auch Simon erzielten jeweils einen Treffer. Des Weiteren sind Sielenbachs Keeper Michael Kettner und Abwehrspieler Robert Haug dabei. Vervollständigt wird die Elf von den Leahadern Elias Landsbeck und Maximilian Heilgemeir. (sry-)

