12.06.2018

Rappel und Dillitz in Kühbach vorne Lokalsport

Beim dritten Abendlauf legen rund 50 Teilnehmer neun Kilometer zurück

Bereits zum dritten Mal fand der Kühbacher Abendlauf statt. Die Streckenlänge betrug neun Kilometer und gewonnen hat bei den Männern Benjamin Dillitz aus Adelzhausen, der für die LG Stadtwerke München an den Start ging. Seine Siegerzeit betrug 31,06 Minuten. Als schnellste Frau lief die 41-jährige Tanja Rappel aus Klingen über die Ziellinie. Ihre Siegerzeit betrug 43:41 Minuten.

Für den 24-jährigen Dillitz war dieser Lauf eher eine willkommene Abwechslung. In der Woche spult er rund 80 Kilometer laufend ab. Nebenbei investiert er noch viel Zeit in Schwimmen und Radfahren. Tanja Rappel, bezeichnet sich eher als reine Hobbyläuferin. Vor Kurzem hat sie sich ein Rennrad zugelegt, mit dem sie die letzte Zeit fleißig trainiert hatte.

Trotz der Parallelveranstaltung, dem Sisi-Lauf in Unterwittelsbach, der zeitgleich stattfand, fanden sich eine Menge Walker, Hobbyläufer und Rennläufer am Kühbacher Sportpark ein, die meisten von ihnen in den blauen Vereinshemden. Sie wollten dabei sein bei der Abschlussveranstaltung der „Lauf mit“-Bewegung, wo die Freizeitsportler seit Wochen darauf hin trainiert haben. Zweimal die Woche wurde gelaufen, anfangs in zwei Gruppen, dann in einer, und die Kondition und Ausdauer wurde immer besser. Die brauchten die 50 Teilnehmer am Freitagabend auch, denn die neun Kilometer waren nicht so einfach zu laufen. Nachdem Karl-Heinz Kerscher die 35 Teilnehmer des Laufes auf die Strecke geschickt hatte, ging es in einer großen Schleife um den Markt Richtung Winden. Über Mangelsdorf ging es wieder zurück zum Sportpark. Es waren einige Steigungen dabei und teilweise ging es über sandigen Boden. 15 Minuten vor dem Hauptlauf wurden die Nordic Walker auf die Reise geschickt, die dann fast zeitgleich mit den Läufer eintrafen. Für die passende Musik im Start-Ziel-Bereich sorgte Norbert Peters. Bei den Männern lief der TSV-Vorsitzende Stefan Schneider selber mit, und mit seiner Zeit von 39:28 Minuten kam er auf den zweiten Platz. Schneider ist ein erfahrener Läufer und war schon bei großen Marathonrennen in Berlin und Dresden erfolgreich. Bei den Damen kam Andrea Sattich von den „Running Chicken“ aus Aindling auf den zweiten Platz. Ihre Zeit im Ziel betrug 45:33 Minuten. Für einen reibungslosen Ablauf auf der Strecke sorgten die zwanzig Feuerwehrleute aus Kühbach, Stockensau und Haslangkreit,die aufgrund der Temperaturen ebenfalls ins Schwitzen kamen. (möd-)

