Rehlings neuer Knipser weckt Hoffnungen

TSV peilt mit Yusuf Aktürk den Klassenerhalt an. Gleiches gilt für den BC Aichach. SC Griesbeckerzell und Alsmoos-Petersdorf kämpfen um Relegationsplatz, gespannt darf man auf den wiedererstarkten TSV Pöttmes sein

Von Sebastian Richly

Noch neun Punktspiele stehen für die Fußballer der Kreisliga Ost in dieser Spielzeit an. Am Wochenende beginnt der Saisonendspurt. Mit dabei sind fünf Teams aus dem Norden des Wittelsbacher Landes. Zwei Mannschaften kämpfen dabei um den Aufstieg, während zwei dem Abstiegsstrudel entgehen wollen. Nur der TSV Pöttmes spielt sicher auch in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga Ost. Wir haben uns die Teams in der Vorbereitung genauer angeschaut und verraten, worauf es ankommen wird.

SSV Alsmoos-Petersdorf

Mit 34 Punkten steht der SSV auf Platz zwei der Tabelle, was am Ende die Qualifikation für die Relegation bedeuten würde. Personell hat sich beim Fusionsklub im Winter nichts getan. Fünf Testspiele standen für das Team von Spieltrainer Frank Mazur an, davon wurden zwei gewonnen, zwei gingen verloren und dann gab es noch das turbulente 5:5 gegen Neumünster. Offensiv sind die Petersdorfer wie gewohnt schon gut in Form, entscheidend für die restlichen Spiele, wird aber die Defensivleistung sein. Nur wenn die Abwehr wie in der Herbstrunde einigermaßen sicher steht, ist die Relegation drin. Selbstverständlich muss auch Torjäger Stefan Simonovic fit bleiben. In den Testspielen war der 29-Jährige sechs Mal erfolgreich.

SC Griesbeckerzell

Das dritte Jahr in Folge spielt der SCG um den Aufstieg in die Bezirksliga mit. Mit 33 Punkten liegt das Team von Trainer Metin Bas nur einen Punkt hinter Rang zwei. Der scheidende Trainer würde sich gerne mit dem Erreichen der Relegation verabschieden. Dafür haben sich die Zeller im Winter mit Lukas Meisetschläger (TSV Sielenbach) verstärkt. Auf der anderen Seite hat Ersatztorhüter Florian Hering den SCG verlassen. Die Vorbereitung verlief durchwachsen. Drei Niederlagen stehen zwei Erfolge gegenüber. Die Zeller müssen defensiv wieder stabiler werden, wenn die erneute Teilnahme an der Relegation gelingen soll.

TSV Pöttmes

Geht man nach den Leistungen in der Testspielphase, so müsste der TSV eigentlich um den Titel mitspielen. In fünf Partien gab es fünf Siege, unter anderem gegen die Bezirksligisten Affing und Hollenbach. Insgesamt lautet das Torverhältnis 30:5 – keine schlechte Bilanz für den neuen Trainer Roman Artes. Der hat im Winter auch gleich fünf neue Spieler geholt. Mit Torhüter Robert Senft, Abwehrspieler Alexander Storzer (beide TSV Gersthofen) sowie den Offensivkräften Haci Ay (FC Affing), Simon Fischer (TSV Rain) und Nikola Cvetic (SC Bubesheim) stellt sich der TSV qualitativ und quantitativ gut auf. Lediglich der Weggang von Spielertrainer Mariusz Suszko steht dem gegenüber. Gelingt es Artes, die guten Einzelspieler zu einem Team zu formen, können die Pöttmeser noch viele Plätze gutmachen.

BC Aichach

Dass der BCA auf dem Relegationsplatz überwintern würde, hatte vor der Saison keiner gedacht. Acht Spiele am Stück verlor das Team von Interimstrainer Martin Brunner am Stück, bevor man vor der Winterpause im Kellerduell in Rehling gewann. Mit Elias Sultani, Hüseyin Köprücü (beide VfL Ecknach) und Georg Demmelmair (TSV Weilach) gehen die Paarstädter die Mission Klassenerhalt verstärkt an. In den vier Testspielen gegen unterklassige Gegner gab es vier Siege. Wenn die Schlüsselspieler verletzungsfrei bleiben, ist der BCA ganz schnell aus dem Gröbsten raus.

TSV Rehling

Das größte Sorgenkind nach der Herbstrunde ist der TSV Rehling: Lediglich zwölf Punkte hat der TSV auf dem Konto, vier Punkte beträgt bereits der Rückstand auf den Relegationsrang. Dennoch wollen die Rehlinger mit aller Macht in der Liga bleiben und haben dafür mit Thomas Wiesmüller in der Winterpause einen neuen Trainer geholt. Neu im Team sind Michael Geib (TSV Herbertshofen), Maximilian Stugardt (reaktiviert) und Yusuf Aktürk (VfR Foret). Insbesondere Letzterer überzeugte bislang in der Vorbereitung mit seiner Torgefährlichkeit. In fünf Partien traf er fünf Mal für die Lechrainer, die nur Hollenbach unterlagen. Auf der anderen Seite haben neben Trainer Sebastian Kalkbrenner (DJK Lechhausen) auch Rene Stutzmüller (Adelsried), Tassilo Göppel (Batzenhofen) und Sascha Schmid (Karriereende) das Team verlassen.

