Unter Deutschlands Besten

Luftpistolenschützen von Grüne Eiche Schönbach verpassen bei nationalen Wettkämpfen nur knapp das Podest

Gleich drei Schützen von Grüne Eiche Schönbach nahmen an der deutschen Meisterschaft in der Luftpistolenklasse teil und vertraten den Sportschützengau Aichach. Bei insgesamt 63 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Deutschland wurde auf der Olympiaschießanlage in Hochbrück bei München in zwei Klassen der neue deutsche Meister ausgeschossen. So mussten 60 Schuss in einem Zeitlimit von 75 Minuten abgegeben werden, wobei in der Herrenklasse I der diesjährige Olympiateilnehmer Christian Reiz mit 583 Ringen (von 600 möglichen) dominierte und auch beim Finalschießen sich Platz eins nicht mehr nehmen ließ. In dieser Gruppe erreichte Schönbachs Nummer eins Sebastian Hammer mit 563 Ringen Platz 18. Teamkollege Viktor Baumbach erreichte den 40. Platz mit 534 Ringen. In der Klasse Herren II (40 Jahre und älter) trat Schönbachs Nummer zwei Jörg Seckler an und erreichte mit 553 Ringen den starken achten Rang.

Knapp verpassten die drei Grüne-Eiche-Schützen als Team einen Platz unter den ersten drei Mannschaften. Mit insgesamt 1650 Ringen sprang am Ende Platz vier heraus. Sieger wurden die Schützen um Olympiateilnehmer Christian Reiz vom Schützenverein Kriftel aus Hessen mit 1715 Ringen. Insgesamt konnte sich das Schönbacher Debüt bei der deutschen Meisterschaft sehen lassen. (jr)