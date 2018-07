vor 35 Min.

Schilberth springt aus Aichach ab Lokalsport

Wird den Aichachern fehlen: Spielmacher Felix Schilberth (links) geht für vier Jahre zum Studium ins Ausland. Auch Sebastian Leopold wird dem TSV vorerst nicht zur Verfügung stehen. Das Team von Trainer Manfred Szierbeck startet am 23. September in Niederraunau in die neue Spielzeit.

Die Männer des TSV müssen in der neuen Saison der Bezirksoberliga ohne ihren Spielmacher auskommen. Auch Sebastian Leopold fehlt.

Von Johann Eibl

Wer denkt in diesen Tagen schon an die nächste Saison der Handballer? Schließlich wird erst Ende September wieder um Punkte gekämpft. Die Spieler selber sehen das Thema freilich anders. Wie üblich beginnen sie schon jetzt mit dem gezielten Training, um die Basis zu schaffen für die neue Runde. Die Männer des TSV Aichach haben daher am 26. Juni die erste Einheit bereits absolviert.

Das Programm mit Blick auf die neue Spielzeit in der Bezirksoberliga Schwaben besteht aus zwei Teilen. In den ersten sechs Wochen geht es in vornehmlich um Kraft und Kondition. Dann ist für zwei Wochen Ruhe angesagt, ein Zeitraum, der den Akteuren die Möglichkeit einräumen soll, in Urlaub zu fahren. Danach wird in erster Linie an Technik und Taktik gearbeitet. Die Systeme aus der Saison 2017/18 sollen dabei weiter entwickelt werden, um gerüstet zu sein, wenn am Sonntag, 23. September, ab 17 Uhr beim Team zwei des Niederraunau (siehe Infokasten) die ersten Punkte vergeben werden.

„Es hat sich leider was ergeben“, antwortet Trainer Manfred Szierbeck auf die Frage nach personellen Veränderungen. Mit Felix Schilberth kann gleich die nächsten vier Jahre nicht gerechnet werden. Er fällt so lange aus, weil er ein duales Studium absolviert und den Doktortitel anstrebt. „Das ist bitter für uns“, rechnet der Coach vor, „weil mit Schilberth und Sebastian Leopold beide Spieler auf der Rückraummitteposition wegbrechen.“ Leopold hat in Frankfurt am Main einen Ausbildungsplatz gefunden. Wird nun ein neuer Akteur engagiert, um diese Lücke zu schließen? „Vielleicht tut sich noch was“, so Szierbeck, bei dessen Anmerkung die Betonung auf dem Wort „vielleicht“ liegt. Mit anderen Worten: Die Wahrscheinlichkeit, dass adäquater Ersatz kommt, ist nicht gerade groß.

Noch herrscht Unklarheit

Also wird man wohl eine interne Lösung ins Auge fassen. Manfred Szierbeck kann sich vorstellen, dass Konstantin Schön oder Thomas Bauer dafür in Betracht kommen, ebenso Sebastian Lenz oder Johannes Euba aus der A-Jugend: „Aber das dauert seine Zeit.“ Manuel Euba hat seinen Dienst bei der Bundeswehr beendet, noch ist unklar, wo er künftig studieren wird. Ähnlich stellt sich die Lage bei Benedikt Lenz dar, der ebenfalls einige Wochen sich gedulden muss, ehe er weiß, wo er nach seinem Australien-Aufenthalt studieren kann. Bei den A-Junioren können Johannes Treffler, Johannes Euba und Simon Haas noch mitspielen. Sie dürfen auch bei den Männern reinschnuppern, ob im Team eins oder in der „Zweiten“, das wird sich erst zeigen. Klar ist, dass neben Stefan Walther nun auch Masin Chikh, der vor wenigen Tagen als Abiturient aus dem Gymnasium entlassen wurde, im Tor des TSV Aichach stehen wird. Manfred Szierbeck kommentiert diese Personalien so: „Von der Quantität her sind wir gut aufgestellt.“

Eine Veränderung hat sich beim zweiten Männerteam ergeben. Hermann Ilk will dort nur noch ab und zu als Betreuer einspringen, seinen Part als Trainer übernimmt Stefan Walther. Für die A-Jugend wird dessen Teamkollege Christoph Huber zuständig sein. In der Saison 2018/19 wird der TSV Friedberg II in der Bezirksoberliga vertreten sein, das zweite Team des VfL Günzburg muss diese Klasse nach unten verlassen. Schwabmünchen und Göggingen werden in der BOL wieder ganz oben erwartet, ebenso der TV Gundelfingen, der sich nicht zuletzt mit Kandidaten aus Baden-Württemberg zu verstärken sucht. In wieweit Aichach in der Spitzengruppe mitmischen kann, bleibt abzuwarten. Mit Felix Schilberth wären die Aussichten jedenfalls besser.

Themen Folgen