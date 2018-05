Schiltberg taumelt, Meisterfeier vertagt

21:45 Uhr

TSV steigt nach 3:7 gegen Weilach ab, Wulfertshausen nur Remis.

Aichach-Friedberg Durch das 2:2 des SV Wulfertshausen in Tandern bleibt der Titelkampf spannend. Der TSV Schiltberg muss den bitteren Gang in die B-Klasse antreten. Selbst ein Sieg am letzten Spieltag kann den TSV nicht mehr retten, da der direkte Vergleich für Hammerschmiede spricht.

TSV Schiltberg – TSV Weilach 3:7

Nicht zu stoppen war der TSV Weilach beim nun feststehenden Absteiger TSV Schiltberg. Die leisteten sich einmal mehr haarsträubende Abwehrfehler und waren den läuferisch wie auch spielerisch überlegenen Gästen chancenlos ausgeliefert.

Tore 0:1 Grotz (4.) 0:2 Daurer (12.) 0:3 Merkl (29.) 1:3 Scherer (40.) 1:4 Paul (45.) 1:5 Appel (48.) 2:5 Scherer (53.) 3:5 Ziegenaus (63.) 3:6 Appel (67.) 3:7 Appel (85.) Zuschauer 80

Hollenbach II – Ottmaring II 2:2

Durch zwei Treffer von Markus Appel und Dennis Ulrich führte der Gast schnell mit 2:0. Erst nach dem Wechsel kam die Heimelf besser ins Spiel. Andreas Birner und Nico Lutz retteten binnen drei Minuten einen Punkt.

Tore 0:1 Appel (11.) 0:2 Ulrich (13.) 1:2 Birner (68.) 2:2 Lutz (71.) Zuschauer 30

BCRinnenthal II – Laimering 4:0

Der BCR feierte einen verdienten Heimsieg. Tobias Berger erzielte den Führungstreffer. Dann war Berger der Passgeber zum 2:0 durch Pascal Brunnenmeier. Als Bradl im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Berger den Strafstoß zum 3:0 und zehn Minuten vor dem Ende legte er seinen dritten Treffer nach.

Tore 1:0 Berger (30.) 2:0 Brunnenmeier (55.) 3:0 Berger (75.) 4:0 Berger (82.) Zuschauer 80

Mauerbach – Türk. Aichach 7:1

In einer einseitigen Partie stellten die Platzherren frühzeitig die Weichen auf Sieg.

Tore 1:0 Fürst (5.) 2:0 Zwerenz (9.) 3:0 Fürst (22.) 4:0 Fürst (34.) 5:0 Mair (43.) 6:0 Fürst (47.) 7:0 Fürst (59.) 7:1 Ucar (73.) Zuschauer 30

VfL Ecknach II – SF Friedberg 3:3

In einer munteren Partie teilte man sich am Ende leistungsgerecht die Punkte. Friedberg hatte in der Anfangsphase mehr Spielanteile und führte nicht unverdient durch einen Alleingang von Alexander Demel. Kilian Failer und Benedikt Blaufuß drehten die Partie, aber Simon Stengl glich aus. Erneut Demel brachte die Sportfreunde in Front, ehe Bernhard Asam für den Endstand sorgte. (r.r)

Tore 0:1 Demel (13.) 1:1 Failer (33.) 2:1 Blaufuß (70.) 2:2 Stengl (72.) 2:3 Demel (81.) 3:3 Asam (84.) Zuschauer 80

FCTandern – Wulfertshausen 2:2

Tore 0:1 Schmieder (10.) 1:1 Glas (55.) 1:2 Schmieder (58.) 2:2 Kölbl (86.) Zuschauer 80

Hammerschmiede II – Bachern 1:0

Tor 1:0 Müller (31.) Zuschauer 40

