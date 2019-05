vor 39 Min.

Seitz für Deutsche qualifiziert

Sainbacherin steht bei nationalen Titelkämpfen vor Qual der Wahl

Ilva Seitz (LG Augsburg) kann sich auf eine Reise nach Bremen Anfang Juli einstellen. Dort werden die Deutschen U16-Meisterschaften ausgetragen. Allerdings steht das Ex-LCA-Talent vor einem Dilemma: Seit dem vergangenen Wochenende hat die ehemalige Athletin des LC Aichach die Qualifikationsnormen für zwei Disziplinen in der Tasche: für die 300 Meter Hürden und die normalen 300 Meter.

Die Qualifikationszeit für die Hürdendistanz hatte die Sainbacherin schon vor zwei Wochen in Donauwörth geknackt. Nun legte sie die geforderte Zusatznorm im Weitsprung nach. Auf der Germeringer Anlage sprang sie bis auf 4,92 Meter – gefordert waren 4,50 Meter. Danach ließ sie die Sprunggrube links liegen, um am 300-Meter-Rennen teilnehmen zu können. Seitz durcheilte die Dreiviertel-Stadion-Runde als Schnellste in 42,45 Sekunden, mit fast acht Zehntel Sekunden Vorsprung auf LGA-Kollegin Mona Mark. Wichtiger noch: Sie unterbot die DLV-Norm über 300 Meter um fünf Hundertstel. Halbwegs zufrieden dürfte Agnes Hartl (LC Aichach) mit ihrem 800-Meter-Ergebnis gewesen sein: Die Mauerbacherin war in Germering als Siebte 2:28,37 Minuten unterwegs, 2,07 Sekunden langsamer als bei ihrer Saisonpremiere in Regensburg vor zwei Wochen.

Die 13-jährige Adelzhausener Leichtathletin Johanna Konrad (LG Augsburg) trat in Germering erstmals über 80 Meter Hürden an. Die ehemalige Athletin der LG Aichach-Rehling freute sich über flotte 14,08 Sekunden und Platz sechs. (hokr)

Themen Folgen