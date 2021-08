So bereiten sich die Volleyballerinnen der SG Aichach-Inchenhofen auf die Saison vor

Plus Die Männer des TSV Aichach und die Bezirksliga-Frauen der SG Aichach-Inchenhofen bereiten sich derzeit auf die Saison vor.

Endlich war es so weit: Die Volleyballer des TSV Aichach und der SG Aichach-Inchenhofen haben mit der Vorbereitung auf die Saison begonnen. SG-Trainer Stefan Böck zog seine Spielerinnen zum Auftakt gleich zu einem Trainingswochenende in die heimische Halle zusammen. Fitness, Technik und Kondition, aber vor allem auch viel Spielen standen auf dem Programm. Auch einige Herren nutzten diese Trainingsmöglichkeit.