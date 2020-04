vor 18 Min.

Voting-Zwischenstand: Wer wird AN-Sportler des Monats?

Die Aichacher Nachrichten suchen den Sportler der Monate Februar und März. Zur Auswahl stehen eine Skifahrerin, ein Luftpistolenschütze und eine Volleyballerin.

Von Sebastian Richly

Endspurt bei der Wahl zum AN-Sportler der Monate Februar und März. Noch bis Dienstag haben Sie Zeit, Ihre Stimme für Ihren Favoriten im Internet, am Telefon und per SMS abzugeben – und damit das derzeitige Zwischenergebnis vom Freitagnachmittag auf den Kopf zu stellen.

Zur Wahl stehen Skifahrerin Anna-Sophie Sitzmann, Luftpistolenschütze Jörg Seckler und Volleyballerin Lena Hauser. Ganz eng geht es im Kampf um Platz eins zu. In der Gesamtwertung liefern sich Sitzmann und Hauser ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Volleyballerin hat mit 53 Prozent der Gesamtstimmen knapp die Nase vorne vor der Skifahrerin, die auf 44 Prozent kommt. Etwas abgeschlagen ist Luftpistolenschütze Jörg Seckler.

Aktuell führt Sitzmann gleich in zwei der drei Kanäle. Sowohl im Internet als auch bei der SMS-Abstimmung bekam die 16-Jährige, die für die Grubetfeunde Aichach auf die Piste geht und Kreismeisterin wurde, die meisten Stimmen. In beiden Wertungen knapp dahinter liegt Lena Hauser, die mit den Volleyballfrauen des TSV Rehling den Aufstieg in die Bezirksklasse geschafft hat. Die 21-Jährige führt die Telefonwertung mit etwas mehr Vorsprung an und liegt so momentan in der Gesamtwertung auf Platz eins. Noch ist aber nichts entschieden, auch der 41-jährige Aichacher Jörg Seckler, der mit den Schönbacher Schützen sensationell Vizemeister in der Oberbayernliga wurde, hat noch Chancen. Sie können bis Dienstag mitmachen und für Ihren Favoriten stimmen. Der Sieger der Monatswahl qualifiziert sich für die Wahl zum AN-Sportler des Jahres – Ende 2021 treten alle Monatssieger gegeneinander an.

Im Internet, per Telefon oder SMS können Sie für Ihren Favoriten abstimmen. Am Ende des Jahres wird aus den Monatssiegern der AN-Sportler des Jahres gewählt. Im Januar entschied Volleyballer Thomas Wolf (TSV Inchenhofen) die Abstimmung für sich. Zur Wahl stehen für die Monate Februar und März: Die 16-jährige Skifahrerin Anna-Sophie Sitzmann, die sich bei den Kreismeisterschaften den Titel sicherte, der 41-jährige Luftpistolenschütze Jörg Seckler, der mit den Grüne-Eiche-Schützen aus Schönbach Platz zwei in der Oberbayernliga belegte, und die 21-jährige Volleyballerin Lena Hauser, die mit den Frauen des TSV Rehling als souveräner Spitzenreiter in die Bezirksklasse aufsteigt.

Dynamisch: Skifahrerin Anna-Sophie Sitzmann

Mit toller Fahrt zum Kreistitel - Anna-Sophie Sitzmann. Bild: Reinhold Rummel

Gleich in beiden Durchgängen fuhr Anna-Sophie Sitzmann die Bestzeit bei den Frauen. Damit holte sich die Aichacherin, die am Mittwoch ihren 16. Geburtstag feierte, im März den Kreismeistertitel der Skifahrer in der Frauenkonkurrenz. Für die Schülerin, die die zehnte Klasse des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums besucht, war es nicht der erste Titel bei den Kreis-Titelkämpfen. Im vergangenen Jahr gewann sie die Jugendwertung. Aufgrund ihres Alters wurde Sitzmann, die für die Grubetfreunde an den Start geht, aber noch nicht bei den Frauen gewertet, schon damals war sie nämlich die Schnellste. Auch bei den Aichacher Stadtmeisterschaften war Sitzmann flott unterwegs. Ein Fahrfehler im ersten Durchgang kostete sie allerdings den Titel. Im zweiten Durchgang war sie die Schnellste und wurde Zweite.

Treffsicher: Luftpistolenschütze Jörg Seckler

Jörg Seckler ist einer der besten Luftpistolenschützen im Gau Aichach. Seit dieser Saison schießt der Untergriesbacher im Rundenwettkampf für Grüne Eiche Schönbach. In der Oberbayernliga will sich das Team nach zwei Aufstiegen in Folge erst einmal etablieren.

Beinahe wäre den Luftpistolenschützen von Grüne Eiche Schönbach der ganz große Coup gelungen. Am Ende fehlte nicht viel zur Meisterschaft in der Oberbayernliga. Gerade in der Rückrunde im Februar schoss der Aufsteiger groß auf. Das gilt insbesondere für Jörg Seckler. Der Neuzugang geht an Position zwei an den Start und ließ in der Rückrunde den Gegnern keine Chance. Mit durchschnittlich 374 Ringen war er in diesem Zeitraum maßgeblich am Mannschaftserfolg beteiligt. Der Aichacher, der in den Einzelwettbewerben nach wie vor für seinen Heimatverein Griesbachtaler Untergriesbach an den Start geht, ist zufrieden: „Ich musste mich erst an meine neue Pistole gewöhnen, aber dann lief es super. Die ganze Mannschaft hat super geschossen“, so der 41-jährige Maschinenbau-Ingenieur.

Sprunggewaltig: Volleyballerin Lena Hauser

Für die Volleyballspielerinnen des TSV Rehling war es bislang ihr größter Erfolg. Das Team von Trainer Michael Jansen führte bis zum Abbruch der Saison die Tabelle der Kreisliga Mitte an und steigt nun in die Bezirksklasse auf. Maßgeblichen Anteil hatte Lena Hauser, die gleichzeitig auch Abteilungsleiterin beim TSV ist. Die 21-Jährige war sowohl offensiv als auch defensiv ein wichtiger Faktor. Die Bürokauffrau betont aber: „Das war eine tolle Leistung der ganzen Mannschaft. Wir waren auf dem Feld und auch privat eine Einheit, der Teamgeist war entscheidend.“ Mit ihren 1,57 Metern ist die Rehlingerin verhältnismäßig klein für eine Außenangreiferin. Das macht sie aber mit ihrer Sprungkraft wieder wett. Ihr Coach weiß, wie wichtig Hauser für das Team ist: „Sie ist enorm absprungstark und organisiert viel.“

Lena Hauser und die Volleyballerinnen des TSV Aichach steigen in die Bezirksklasse auf. Bild: Lena Hauser

AN-Sportler des Monats: So stimmen Sie ab

Sie entscheiden, wer AN-Sportler der Monate Februar und März wird. Die Abstimmung läuft bis Dienstag, 21. April, 12 Uhr. Sie können per Telefon, SMS und im Internet abstimmen. Alle drei Methoden werden unabhängig voneinander ausgewertet, danach werden die drei Einzelergebnisse zusammengezählt. So soll ein möglicher Betrug erschwert werden.

Telefon

Sie können Ihre Stimme abgeben unter der Nummer:

01375/808054-01 für Sitzmann

01375/808054-02 für Seckler

01375/808054-03 für Hauser

Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

(Abweichende Gebühren bei Anrufen vom Mobiltelefon sind dabei möglich.)

SMS

Oder Sie schicken uns eineSMS mit folgendem Inhalt:

Zeitung AN 01 für Sitzmann

Zeitung AN 02 für Seckler

Zeitung AN 03 für Hauser

– jeweils an die Nummer 4 20 20.

Der SMS-Versand erfolgt zu Ihren

regulären SMS-Tarifen.

Internet

Sie können Ihre Stimmen auch online abgeben.

Das Vorschaubild anklicken, das Foto des von Ihnen ausgesuchten Sportlers auswählen. Die Anweisungen befolgen, und auf „Abstimmen“ klicken.

