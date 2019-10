vor 40 Min.

Weltmeisterin Tina Rupprecht kämpft nicht in Kühbach: TSV Kühbach ist sauer

Die Augsburgerin steigt jetzt stattdessen in Hamburg in den Ring. Warum der TSV-Vorsitzende Stefan Schneider die Welt nicht mehr versteht.

Von Sebastian Richly

Enttäuscht sind sie beim TSV Kühbach, richtig enttäuscht und sauer. Denn eigentlich hätte der Sportverein zum dritten Mal einen WM-Boxkampf in der heimischen Stockschützenhalle ausgetragen. Die Vorbereitungen liefen schon an, auch der Termin, der 23. November, stand bereits. Daraus wird aber nun nichts – Titelverteidigerin Tina Rupprecht wird ihren Titel stattdessen in Hamburg Anfang Dezember verteidigen.

TSV-Vorsitzender Stefan Schneider hat erst aus unserer Zeitung von der endgültigen Absage erfahren: „Wir waren uns einig, hatten uns zusammengesetzt mit dem Management von Tina und mündlich alles besprochen. Sogar der Vertrag war schon aufgesetzt.

Absage für Kühbach: Auch Tina Rupprecht weiß nicht, warum

Abgesagt hat bei uns bis heute niemand, obwohl wir schon geahnt hatten, dass das nichts mehr wird“, so Schneider, der gerne zum dritten Mal die Augsburgerin zu Gast in Kühbach gehabt hätte: „Wir wollten Tina erneut unterstützen. Die beiden vorangegangenen Kämpfe waren sehr gut besucht. Es ist in erster Linie schade für die Box-Fans in der Region.“ Warum Petkos Boxpromotion, die sich um die Kämpfe der Augsburgerin kümmert, nun den Kampf in die Hansestadt verlegt, weiß niemand so recht.

Auch Rupprecht zeigte sich gegenüber unserer Zeitung überrascht: „Ich weiß, ehrlich gesagt, gar nicht, warum. Das hat der Promoter Petko so entschieden.“ Der Kühbacher Heimvorteil, der Rupprecht in den vergangenen Jahren zu zwei WM-Titeln im Minimumgewicht verholfen hat, wird in Hamburg auf jeden Fall nicht mehr vorhanden sein. Schade.

