Wer wird Sportler des Monats?

Die Aichacher Nachrichten suchen den erfolgreichsten Athleten. Zur Wahl stehen für Juni und Juli ein Tennisspieler, eine Schützin und ein Fußball-Torwart.

Von Evelin Grauer und Sebastian Richly

Besondere Leistungen müssen gewürdigt werden. Deshalb begeben sich die Aichacher Nachrichten auch 2019 wieder in regelmäßigen Abständen auf die Suche nach dem AN-Sportler des Monats. Sie können bestimmen, wer ganz oben steht.

Wir unterbreiten Ihnen drei Vorschläge von Sportlern, die aus Sicht der Redaktion in den vergangenen Wochen Außergewöhnliches geleistet haben. Im Internet, per Telefon oder SMS können Sie abstimmen (siehe Infokasten). Am Ende des Jahres wird aus den Monatssiegern der AN-Sportler des Jahres gewählt. Im Januar siegte Fußballerspielerin Annabell Aumann (TSV Hollenbach), im Februar setzte sich Tischtennisspielerin Jasmin Welzel (TSV Kühbach) durch. Die Wahl für März/April gewann Tischtennisspieler Matthias Ostermair (TSV Aichach). Im Mai triumphierte Fußballer Patrick Högg (TSV Hollenbach).

Für die Monate Juni/Juli stehen drei lokale Sportasse in den Startlöchern. Zur Wahl stehen Tennisspieler Wolfgang Gerber (BC Adelzhausen), Schützin Anni Birkmeir (Willprechtszell-Schönleiten) und Fußball-Torwart Florian Hartmann aus Inchenhofen (FC Stätzling). Wir stellen die Sportler kurz vor:

Der Druckvolle: Tennisspieler Wolfgang Gerber

Seit 31 Jahren spielt Wolfgang Gerber vom BC Adelzhausen Tennis, jetzt ist ihm sein größter sportlicher Erfolg gelungen. Bei den Tennis-Landkreismeisterschaften holte er sich den Titel bei den Herren 60. Mit Rudi Aust gewann er zudem die Doppelkonkurrenz der Herren 60. „Es läuft gerade ganz gut“, sagt Gerber. In der abgelaufenen Punktspielrunde trat der 60-Jährige, der schon viele Posten im Verein innehatte, mit der Herren-50-Mannschaft des BCA in der Bezirksklasse II an. Am Ende sprang Platz fünf heraus. Gerbers persönliche Bilanz: vier Spiele gewonnen, zwei verloren. Seine Paradeschläge sind die Vorhand und der Rückhand-Slice. Er liebt das druckvolle Spiel von der Grundlinie aus. Gerbers Vorbild: Boris Becker. Der Straßenwärter bei der Autobahnmeisterei München West will so lange Tennis spielen, solange sein Körper mitmacht.

Die Treffsichere: Schützin Anni Birkmeir

In ihrem Verein Almenrausch Willprechtszell-Schönleiten und im Sportschützengau Aichach hat Anni Birkmeir schon viele Titel geholt. Jetzt hat sie auf Landesebene einen hinzugefügt. Die 56-jährige Luftgewehrschützin wurde bayerische Meisterin bei den Damen III. Dabei startete sie für den Verein Paartal Aichach, in dem sich Schützen aus dem Gau Aichach für überregionale Wettbewerbe zusammentun. Als ihren größten Erfolg bezeichnet Birkmeir den fünften Platz bei der deutschen Meisterschaft 2014. Mit den Almenrauschschützen trat die Aindlingerin in der abgelaufenen Saison als Aufsteiger in der Oberbayernliga an. Aber der Druck war zu groß, das Team stieg wieder in die Bezirksoberliga ab. Auf die neue Saison freut sich Birkmeir, die seit 40 Jahren schießt, schon. Kopf abschalten und konzentrieren – das liebt sie an ihrem Sport am meisten.

Der Zuverlässige: Fußball-Torwart Florian Hartmann

Mit den U17-Junioren des FC Stätzling holte sich Fußball-Torwart Florian Hartmann im Juli den Titel des Landkreismeisters. Der FCS bezwang den BC Aichach souverän mit 7:1. Auch in die bayerische U17-Auswahl wurde der Inchenhofener im Juli berufen. Wie in der Bayernauswahl war Hartmann auch in der Stätzlinger Landesliga-Mannschaft die Nummer eins im Tor. Zwischenzeitlich ist der 17-Jährige in die U 19 des FCS aufgerückt, die in die Bezirksoberliga abgestiegen ist. Dort ist er einer von drei Torhütern. Sein Ziel: So schnell wie möglich die Nummer eins werden. Mit sechs Jahren begann Hartmann als Stürmer beim TSV Inchenhofen, landete aber schnell im Tor: wie sein Vater Richard und seine Brüder Christoph und Johannes. Die Lieblingsvereine des angehenden Flugzeuggerätemechanikers Florian sind der FC Bayern und der FC Liverpool.

So stimmen Sie ab

Die Abstimmung für die AN-Sportlerwahl läuft bis Donnerstag, 29. August, 12 Uhr. Sie können per Telefon, SMS und gleich hier online abstimmen. Alle drei Methoden werden unabhängig voneinander ausgewertet, danach werden die drei Einzelergebnisse zusammengezählt. So soll ein möglicher Betrug erschwert werden.

Telefon

Sie können Ihre Stimme abgeben unter der Nummer:

01375/808054-01 für Gerber

01375/808054-02 für Birkmeir

01375/808054-03 für Hartmann

Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. (Abweichende Gebühren bei Anrufen vom Mobiltelefon sind dabei möglich.)

SMS

Oder Sie schicken uns eine SMS mit folgendem Inhalt:

Zeitung AN 01 für Gerber

Zeitung AN 02 für Birkmeir

Zeitung AN 03 für Hartmann

- jeweils an die Nummer 4 20 20. Der SMS-Versand erfolgt zu Ihren regulären SMS-Tarifen.

Internet

Das Vorschaubild anklicken, dann das Foto des von Ihnen ausgesuchten Sportlers auswählen. Die kurzen Anweisungen befolgen und auf „Abstimmen“ klicken. Den Zwischenstand der Online-Abstimmung finden Sie ebenfalls auf unserer Seite. (AN)

