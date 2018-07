09.07.2018

Zwei Aichacher auf Podest Lokalsport

MC-Slalomfahrer zeigen in Schwabmünchen ihr Können. Nico Rizoudis und Leon Ehleider landen dort jeweils auf Platz zwei.

Zum letzten Lauf des Schwabenpokals vor der Sommerpause traten die Piloten des MC Aichach in Schwabmünchen bei der Scuderia Lechfeld an. Der Veranstalter hatte den Parcours mit einigen kniffligen Stellen ausgestattet.

Die jüngsten Fahrer des MC blieben fehlerfrei und belegten gute Platzierungen. Bester Aichacher K1-Fahrer wurde erneut Nico Rizoudis auf Platz zwei. Lucas Nößner folgte auf Platz vier. Phillip Strobel wurde Siebter bei insgesamt elf Startern in dieser Klasse. Da der MC in der Klasse 2 an diesem Tag nicht vertreten war, ging es erst in der K3 für die Paarstädter weiter. Hier holte Leon Ehleider den zweiten Platz für den MC Aichach. Er fuhr flott durch die Schikanen und verpasste den ersten Rang nur um sechs Hundertstelsekunden. Über ihr bislang bestes Ergebnis in diesem Jahr freute sich Ulrike Stolz auf Platz vier. Timo Bellenbaum wurde Sechster, Elias Schwarzmaier (Achter) und Noah Schipf (Zehnter). Niklas Stahler führte bei den K4-Fahrern (18 Starter) die Aichacher auf Rang fünf an. Aufgrund eines Pylonenfehlers verpasste Joel Kurrer einen Podestplatz und wurde dadurch Sechster. Es folgten Matthias Stolz (8.), Alexander Biasizzo (12.) und Niklas Feiler (14.). Nicht ganz optimal lief es für Nico Schmid und Vanessa Witzenberger in der K5. Schmid auf Platz vier hatte einen Pylonenfehler und Witzenberger auf Platz fünf konnte die Geschwindigkeit der Konkurrenz nicht halten. (AN)

