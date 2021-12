Kühbach fehlt das Händchen

Die TSV-Frauen kommen nach der Schmach beim Europacup auch in der Bundesliga nicht so richtig in Fahrt. So ist die Ausgangsposition für die K.-o-Runde.

Wörishofen Europapokal war gestern – Bundesliga ist heute. Mit diesem Motto reisten Kühbachs Eisstockschützinnen um Veronika Filgertshofer, Lisa Schneider, Franziska Schwertfirm, Heidi Baumgartner und Jessica Gamböck nach ihrem etwas unrühmlichen Europapokalauftritt (siebter Platz) zur Bundesligavorrunde nach Bad Wörishofen. Vor allem durfte man gespannt sein, wie die Mannschaft ihre ungewohnten Angriffsprobleme in Griff bekam. Des Weiteren kam mit dem neuen Austragungsmodus eine zweite Unbekannte hinzu, die eine Wiedergutmachung nicht gerade einfacher machte.

Am ersten Spieltag wurden in einer Qualifikationsrunde die Platzierungen ausgespielt, wobei die Gruppen nach der Platzierung im Vorjahr eingeteilt wurden. Entsprechend den Platzierungen werden dann am zweiten Spieltag beide Gruppen in ein gemeinsames K.-o-System miteinbezogen, das mit dem Achtelfinale beginnt und mit dem Finale endet. Gespielt wird dabei in zwölf Kehren und nicht wie üblich in sechs. Titelverteidiger Kühbach trat in der vorderen Gruppe an, in der jede Partie schon in der Qualifikation eine Herausforderung darstellt. „Der übliche Modus ,Jeder gegen jeden‘ hätte es uns sicher einfacher gemacht, um wieder zu unserem Erfolgsrhythmus zurückzufinden“, bilanzierte Jessica Gamböck und fügte hinzu: „Wichtig war aber eine erkennbare Steigerung gegenüber dem Europacup, die uns zur Rückrunde das nötige Selbstvertrauen geben sollte, um das Feld nochmals aufzurollen.“ Corona-bedingt sagten sechs Vereine ab, weshalb nur 18 Teams starteten.

Schon zum Auftakt deuteten die Kühbacherinnen an, dass sie die Europacup-Schmach unbedingt vergessen lassen wollten. So fertigten sie zunächst den AC Neustift mit 38:0 ab, und auch im nächsten Spiel hatte Eintracht Aufham beim 18:3 keine Chance. Angetrieben der glänzend aufgelegten Anfangsschützin Heidi Baumgartner schien die alte Spielstärke wiedergefunden. Dies sollte eigentlich gegen Fischbachau fortgesetzt werden, doch die Oberbayern liefen an diesem Tag zu einer Topform auf. Zwei Fehler genügten, und die 6:14-Niederlage des TSV war perfekt. Nach demselben Muster musste sich der TSV auch gegen ein derzeit entfesselnd auftrumpfendes Gerabach um die ehemalige Kühbacherin Regina Gilg mit 8:20 beugen. Nur kurzzeitig keimte nach dem 25:5 über Hallbergmoos Hoffnung auf, denn schwer einzuschätzende Untertraubenbacherinnen erwischten einen Sahnetag und bezwangen solide Kühbacher mit 18:10. Dieses Auf und Ab bildete auch den Abschluss im Restprogramm, in dem nach einem 14:10 gegen Hartpenning und 12:20 gegen Peiting nicht mehr als Platz fünf heraussprang.

Am zweiten Spieltag, der aktuell für den 16. Januar in Peiting festgesetzt ist, kommt es zum Auftakt zur Achtelfinalbegegnung TSV Kühbach gegen den TSV Bogen. Für Kühbachs Abteilungsleiter Anton Stadlmair zählt dann nur ein Sieg: „Die ersten sechs qualifizieren sich für die Deutsche. Das ist unser Ziel. Durch das unregelmäßige Training sind wir etwas aus dem Rhythmus, aber ich bin optimistisch.“ Das Erreichen des Halbfinals würde schon reichen. Die Kühbacherinnen gewannen zuletzt viermal in Folge die Bundesligameisterschaft und wollen auf das Treppchen. (aira)