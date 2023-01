Brunners übernehmen in Sielenbach: Vater-Sohn-Gespann coacht TSV

Plus Beim TSV Sielenbach gibt es ab Sommer ein neues Trainerduo. Martin und Dominique Brunner übernehmen beim A-Klassisten. Wie die Zusammenarbeit gedacht ist.

Eigentlich wollte Martin Brunner schon etwas früher ins Fußballgeschäft zurückkehren. Nun muss sich der frühere Sportliche Leiter des BC Aichach noch bis Sommer gedulden. Dann übernimmt der 54-Jährige zusammen mit Sohn Dominic als Trainerduo beim TSV Sielenbach. Warum der A-Klassist diesen Schritt geht.