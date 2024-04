Fußball-A-Klasse

18:00 Uhr

Vom Torjäger zum Spielertrainer: Arndt wird Chefcoach beim TSV Rehling

Plus Frederic Arndt schoss den TSV Rehling aus dem Tabellenkeller. Ab Sommer wird der Routinier Spielertrainer am Lechrain. Den bisherigen Coach zieht es weiter.

Von Sebastian Richly

Dieses Mal ist es anders bei den Fußballern des TSV Rehling. Zwar gibt es auch im kommenden Sommer einen Trainerwechsel beim A-Klassisten, doch dieses Mal herrscht zumindest ein stückweit Kontinuität. Denn mit Frederic Arndt gibt zur neuen Saison der aktuelle Co-Trainer die Kommandos. Chefcoach Andreas Schobel zieht es weiter.

Aktuell läuft es beim TSV Rehling. Aus den sechs Duellen im Jahr 2024 holten die Lechrainer satte 13 Punkte und entledigten sich aller Abstiegssorgen. Großen Anteil daran hat Arndt, der in der Winterpause von der SpVgg Deuringen kam und als spielendender Co-Trainer agiert. Der 34-Jährige spielte unter anderem für den SV Bergheim, den TSV Göggingen, den SSV Bobingen, die DJK Göggingen und bis zur Winterpause für die SpVgg Deuringen. Dort war er als Spielertrainer für die zweite Mannschaft verantwortlich. Am Lechrain hat der Stürmer auf Anhieb eingeschlagen. In den bisherigen sechs Partien erzielte der Augsburger zehn Tore und war somit maßgebend am Aufschwung der Rehlinger beteiligt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen