Aufregung über Rotsperre: Hollenbach muss länger auf Philipp Baier verzichten

Plus Philipp Baier vom TSV Hollenbach wird vom Verband länger gesperrt und fehlt nicht nur gegen Meitingen. Griesbeckerzell bekommt es mit Top-Offensive zu tun.

Wichtige Duelle stehen am Wochenende für die heimischen Fußballer an. Während der TSV Aindling einen großen Schritt in Ricjtung Klassenerhalt machen kann, braucht der SC Griesbeckerzell dringend Punkte. Das Verletzungspech hilft da gerade nicht. Beim TSV Hollenbach ist der Ärger über eine Rotsperre groß, in Ecknach wird ein 18-Jähriger gefeiert.

Der TSV Aindling empfängt am Sonntag ab 15 Uhr den SC Olching. Mit einem Sieg gegen den Tabellenvierten könnte der Aufsteiger einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass die Partie mit einer Punkteteilung endet. Die Olchinger haben mit acht Remis die zweitmeisten Punkteteilungen der Liga auf dem Konto. Zuletzt gab es für die Oberbayern zwei Unentschieden in Folge. Auch der TSV Aindling musste sich beim torlosen Duell in Illertissen mit einem Punkt begnügen. Das passt es ins Bild, dass es auch im Hinspiel beim 1:1 keinen Sieger gab.

