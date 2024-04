Fußball-Bezirksliga

11:12 Uhr

Glücklicher Punkt: Griesbeckerzeller Serie geht dank spätem Treffer weiter

Plus Der SC Griesbeckerzell schafft kurz vor Schluss noch den Ausgleich gegen den VfR Jettingen. Eine unberechtigte Rote Karte spielt dem Aufsteiger in die Karten.

Von Sebastian Richly

Der SC Griesbeckerzell bleibt auch im achten Spiel ungeschlagen in der Bezirksliga Nord. Gegen den VfR Jettingen heißt es am Ende 1:1. Der Aufsteiger rennt dabei lange einem Rückstand hinterher. Eine unberechtigte Rote Karte spielt dem SCG in die Karten.

Verletzungsbedingt fehlten beim SCG Simon Landes und Tobias Huber. Florian Kreutmayr weilte im Urlaub. Hinzu kam, dass sich Nico Ertl, der gerade eine Muskelverletzung überstanden hatte, erneut verletzte. "Das war heute nicht unser bestes Spiel. Im Vergleich zu den letzten Partien, war heute irgendwie der Wurm drin. Deshalb kann ich mit diesem Punkt ganz gut leben", so Griesbeckerzells Spielertrainer Matthias Kefer. "Klar hätten wir gerne drei Punkte mitgenommen, aber das wäre absolut nicht verdient gewesen. Uns hat heute die Präsenz gefehlt.. Anders als zuletzt hat Jettingen uns den Schneid abgekauft." Gerade im ersten Durchgang waren die Gäste spielbestimmend und hätten durchaus höher führen können. "Wir haben nicht gut verteidigt und waren vielleicht nach den vielen englischen Wochen nicht auf der Höhe", so Kefer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen