Fußball-Bezirksliga

Torwart-Sorgen im Abstiegskampf: Für den SC Griesbeckerzell wird es eng

Plus Der SC Griesbeckerzell kämpft um den Klassenerhalt. Personell gibt es große Sorgen. Ein alter Bekannter des Trainers hilft aus. So lief die Vorbereitung.

Von Johann Eibl

Bevor in der Fußball-Bezirksliga Nord am Wochenende die ersten Punkte in diesem Jahr vergeben werden, bildet das Aufsteiger-Trio das Tabellenende. Der SV Holzkirchen, der SC Griesbeckerzell und der SSV Glött stehen ganz unten. Die Zeller dürfen in dieser Runde erstmalig in ihrer Vereinsgeschichte Bezirksliga-Luft schnuppern. Die Gefahr ist groß, dass in wenigen Wochen die Devise lautet: zurück in die Kreisliga. Vor allem auf einer Position sind die Sorgen groß. So lief die Vorbereitung.

Vorbereitung „Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Vorbereitung“, teilt Spielertrainer Matthias Kefer mit. „Wir hatten eine sehr gute Trainingsbeteiligung und gute Intensität.“ Aufgrund des Wetters musste man dabei in spielerischer Hinsicht Abstriche hinnehmen. Wichtig war dem Coach, dass seine Truppe in puncto körperlicher und kämpferischer Qualitäten Fortschritte machte.

