Fußball-Kreisligist TSV Pöttmes vermeldet weiteren Neuzugang

Plus Für die neue Saison holt sich Fußball-Kreisligist Pöttmes einen Torjäger vom SV Grasheim. TSV-Trainer Fabian Scharbatke bezeichnet ihn als "Wunschspieler".

Der TSV Pöttmes vermeldet nach Nikolaos Pistsias den nächsten Neuzugang. Florian Tarnick schließt sich allerdings erst zur neuen Saison dem Fußball-Kreisligisten an. "Mit Flo haben wir uns eine offensive Verstärkung ins Boot geholt. Auch menschlich passt er mit seiner offenen und ehrgeizigen Persönlichkeit super ins Team", so Abteilungsleiter Granit Gabrica.