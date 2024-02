Fußball

vor 60 Min.

Gebenhofen landet Transfercoup: Sebastian Kinzel wird Spielertrainer

Plus Torjäger Sebastian Kinzel wird ab Sommer Spielertrainer beim Kreisklassisten DJK Gebenhofen. Sein künftiger Co-Trainer hat an dem Transfercoup seinen Anteil.

Artikel anhören Shape

Ein echter Transfercoup ist der DJK Gebenhofen-Anwalting gelungen. Der Kreisklassist hat für die kommende Saison Sebastian Kinzel als Spielertrainer verpflichtet. Der Angreifer soll auch in Gebenhofen für Torgefahr im gegnerischen Strafraum sorgen. Mit eingefädelt hatte die Verpflichtung sein künftiger Co-Trainer.

Nachdem Damir Mackovic und Marko Mladenovic in der Winterpause ihren Abschied im Sommer angekünfigt hatten, begaben sich die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Thomas Ross auf die Suche nach einem Nachfolger. "Wir hatten in der Vergangenheit schon mehrfach versucht, Sebastian zu verpflichten und freuen uns umso mehr das es diesmal geklappt hat. Wir sind überzeugt einen der besten regionalen Stürmer verpflichtet zu haben", so Ross.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen