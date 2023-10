Fußball-Kreisliga Ost

Schlusslicht Dasing kann Spitzenreiter Aichach nicht stoppen

Plus Der Tabellenletzte der Fußball-Kreisliga Ost, Dasing, schlägt sich bei Spitzenreiter BC Aichach gut, nimmt aber keine Punkte mit. Pöttmes jubelt über Auswärtssieg in Friedberg.

Im Duell Erster gegen Letzter in der Fußball-Kreisliga Ost hat der BC Aichach den TSV Dasing besiegt. Verfolger Rinnenthal jubelte ebenfalls.

BC Aichach – TSV Dasing 3:1

Drei weitere Zähler sammelte Spitzenreiter BC Aichach beim 3:1-Heimerfolg über den TSV Dasing ein. Der Tabellenletzte verkaufte sich vor allem nach dem Seitenwechsel gut und ließ nicht erkennen, dass man in der Tabelle ganz unten steht. BCA-Abteilungsleiter Manfred Braun war froh, „dass wir schon drei Treffer vorgelegt hatten, denn Dasing ist immer stärker geworden.“ Vor dem Seitenwechsel nutzte die Kurshals-Elf nach 25 Minuten einen unnötigen Ballverlust der Gäste zum Führungstreffer. Luis Fischer wurde schnell in die Tiefe geschickt und traf trocken zur Führung. Wenig später erneut ein Fehler der Dasinger im Aufbau und Maximilian Roth machte die 2:0-Pausenführung für den BCA klar. TSV-Spielertrainer David Gilg ärgerte sich nach dem Wechsel erneut, als diesmal Schlussmann Daniel Rampertshammer sich den Ball vom Fuß nehmen ließ und BCA-Spielertrainer Markus Kurzhals auf 3:0 stellte. Danach aber bäumten sich die Gilg-Schützlinge auf. Andreas Güldner zimmerte aus rund 25 Metern den Ball genau in den Torwinkel. Und nun waren die Dasinger am Drücker. „Aber dann fehlt uns halt im Endeffekt auch das Quäntchen, das man benötigt in so einem Spiel“, hätte sich Gilg einen Strafstoß erhofft, als Nico Necker auf der Strafraumlinie gefoult wurde. Johannes Rummel hob den Ball aber knapp über das Tor. „Da hätte es noch einmal eng werden können“, schnaufte auch Manfred Braun durch. Für David Gilg war es einmal mehr ärgerlich, „dass wir uns im ersten Abschnitt erneut eine bessere Ausgangsposition verbaut haben.“ (r.r)

